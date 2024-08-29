Что изменится в законах о недвижимости и ипотеке в сентябре 2024 года
В сентябре 2024 года вступят в силу изменения, которые могут быть важными для покупателей и собственников жилья.
Приводим главные новшества в законодательстве.
Действие гарантии на новостройки сократится до трёх лет
С 1 сентября 2024 года минимальный гарантийный срок на квартиру в новостройке, в течение которого застройщик обязан устранять обнаруженные недостатки, снизится с 5 до 3 лет.
Речь идет об устранении дефектов в конструктивных элементах здания: стенах, крыше, окнах и так далее. Этот срок исчисляется со дня передачи жилья покупателям.
Кроме этого, для застройщиков отменяется двойная ответственность за несвоевременное устранение недостатков, и уменьшается штраф, который девелоперы платят от суммы, присужденной к выплате дольщику за нарушение договора. Ранее он составлял 50%, с осени составит — 5%.
Выплаты на жилье в случае ЧС будут оформлять в упрощенном порядке
Россияне, чья недвижимость пострадала в результате чрезвычайных ситуаций, начнут получать компенсации от государства, даже если они имеют долю в общей собственности на другое жилое помещение, пригодное для проживания. Такое постановление уже вступило в силу.
Эта доля должна быть менее 18 «квадратов» на каждого члена семьи.
Размер выплат в связи с утратой жилья рассчитывается исходя из нормы общей площади жилья на человека или семью, но не более общей площади утраченной недвижимости и средней рыночной стоимости «квадрата», которую определяет Минстрой по регионам.
Ранее Минстрой России утвердил норматив стоимости 1 кв. метра жилья на второе полугодие 2024 года в размере 109 002 руб.
Центробанк ужесточает выдачи потребительских кредитов
С 1 сентября Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам.
Необеспеченный потребкредит — это кредит, который банк выдает заемщику, не требуя предоставить поручителей или залог.
Как пояснили в ЦБ, это нужно, чтобы ограничить рост долговой нагрузки заемщков и накопить макропруденциальный запас капитала банков.
По данным Центробанка, в стране наблюдается ускорение роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам: в мае она выросла на 2%, в апреле и марте на 1,8%. Годовые темпы роста задолженности составили 18,1% на 1 июня 2024 года (приведенные к годовому выражению — 20%), «что значительно опережает динамику доходов населения и способствует росту долговой нагрузки граждан», писали в ЦБ.
Центробанк ограничит применение плавающих ставок по кредитам
Ещё одно ограничение Центробанка вступает в силу с сентября. В России изменится применение плавающих ставок по кредитам.
Плавающая ставка — это процент по кредиту, который не зафиксирован в договоре и может меняться в течение срока действия займа в зависимости от динамики ключевой ставки ЦБ.
Такая ставка рассчитывается на основе базовой, к которой добавляется фиксированная маржа банка. При этом банки не вправе изменить плавающую ставку по своему желанию в любой момент. В договоре прописывается порядок, как пересматривается процент.
Чаще всего плавающие условия применяют в ипотеке и при финансировании крупного бизнеса.
В числе изменений: плавающая ставка будет применяться только для кредитов на срок до 20 лет и суммой от 200 до 1 тыс. средних месячных зарплат. Предполагается, что заемщики, привлекающие такие большие средства, финансово грамотны и могут правильно оценить риски. В то же время, для кредитов сроком меньше 1 года или больше 20 лет будет применяться только фиксированная ставка.
Действие этого закона будет распространяться на договоры, заключенные после 1 сентября 2024 года.
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