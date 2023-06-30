Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
4 мин
52K

Что изменится с 1 июля 2023 года для собственников и покупателей недвижимости

Дата публикации: 30 июн 2023
Что изменится с 1 июля 2023 года для собственников и покупателей недвижимости
Содержание

Рассказываем об изменениях с 1 июля 2023 года, которые могут быть важными для собственников и покупателей недвижимости.

Получение льгот на оплату ЖКУ упростится

Правительство России утвердило единый стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам. К ним относятся ветераны боевых действий, инвалиды и граждане, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф. Компенсация на оплату ЖКУ для них составляет до 50% от суммы в платежках.

С 1 июля 2023 года запускаются единые форма заявления на получение компенсации и перечень документов, которые нужно предоставить при обращении за льготой. Также сокращается срок принятия решения о предоставлении меры поддержки — до 10 рабочих дней.

Местные власти могут ввести свои, дополнительные требования, если выплачивают компенсации из своих бюджетов.

Читайте также: Как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ

Центробанк может повысить ключевую ставку

Центробанк России на ближайшем заседании директоров 21 июля может повысить ключевую ставку. Сейчас ставка Центробанка — 7,5% — она остается на таком уровне уже с сентября прошлого года.

Ключевая процентная ставка определяет минимальный процент, под который ЦБ выдаёт банкам кредиты или берёт их средства на хранение. С населением ЦБ напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк. 

Для граждан изменение ключевой ставки — главная причина корректировки ипотечных ставок, но в большинстве банков она привязана к ставке облигаций федерального займа (ОФЗ). Разница между ставкой ОФЗ и ключевой ставкой ЦБ может быть существенной.

Читайте также: Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?

Обмениваться документами с налоговой можно будет через «Госуслуги»

С 1 июля 2023 года физлица смогут получать документы и уведомления от налоговой, в том числе по оплате имущественных налогов, в электронном виде — через портал «Госуслуги». Для использования услуги нужно подать уведомление по форме, утвержденной приказом ФНС.

Чтобы отказаться от такой формы взаимодействия с ФНС, также нужно будет подать заявление. Налоговая перестанет высылать документы и напоминания через три дня с даты получения запроса.

Читайте также: Как правильно рассчитывается налог на недвижимость

Перестанут действовать послабления для застройщиков

С 1 июля 2023 года отменяется мораторий на штрафы для застройщиков за задержку сдачи жилья, который был введен в рамках антикризисной поддержки девелоперов в 2022 году. Если застройщик не исполнил свои обязательства, он должен выплатить дольщику неустойку, а также штраф по закону о защите прав потребителей и компенсации.

Помимо этого, возвращаются прежние правила приемки квартир в новостройках. В рамках послаблений дольщик мог отказаться от подписания акт-приема передачи квартиры, только если нашел существенные недостатки. Срок устранения дефектов был увеличен до 60 дней. При этом приглашать на осмотр квартиры можно было только тех специалистов, которые состоят в национальном реестре.

С 1 июля все эти послабления снимаются, и процесс взаимодействия между дольщиками и застройщиками будет регламентироваться 214-ФЗ. То есть человек сможет не подписывать акт приема-передачи, если обнаружил любые недостатки, а также приглашать на осмотр квартиры любых экспертов. Застройщик должен будет устранить недочеты за 45 дней.

Читайте также: Приёмка квартиры: как лучше — самостоятельно или со специалистом

Новости
Законы и регулирование рынка
Коммунальные услуги
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Что изменится в законах о недвижимости в 2023 году
61K
Центробанк подготовил законопроект о «самозапрете» на выдачу кредитов для защиты от мошенников
3K
Кому по закону вы обязаны открыть дверь своей квартиры
129K
Что по закону нельзя делать в городской квартире
5K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
840
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
119
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал