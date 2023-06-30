Что изменится с 1 июля 2023 года для собственников и покупателей недвижимости
Рассказываем об изменениях с 1 июля 2023 года, которые могут быть важными для собственников и покупателей недвижимости.
Получение льгот на оплату ЖКУ упростится
Правительство России утвердило единый стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам. К ним относятся ветераны боевых действий, инвалиды и граждане, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф. Компенсация на оплату ЖКУ для них составляет до 50% от суммы в платежках.
С 1 июля 2023 года запускаются единые форма заявления на получение компенсации и перечень документов, которые нужно предоставить при обращении за льготой. Также сокращается срок принятия решения о предоставлении меры поддержки — до 10 рабочих дней.
Местные власти могут ввести свои, дополнительные требования, если выплачивают компенсации из своих бюджетов.
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Центробанк может повысить ключевую ставку
Центробанк России на ближайшем заседании директоров 21 июля может повысить ключевую ставку. Сейчас ставка Центробанка — 7,5% — она остается на таком уровне уже с сентября прошлого года.
Ключевая процентная ставка определяет минимальный процент, под который ЦБ выдаёт банкам кредиты или берёт их средства на хранение. С населением ЦБ напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.
Для граждан изменение ключевой ставки — главная причина корректировки ипотечных ставок, но в большинстве банков она привязана к ставке облигаций федерального займа (ОФЗ). Разница между ставкой ОФЗ и ключевой ставкой ЦБ может быть существенной.
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Обмениваться документами с налоговой можно будет через «Госуслуги»
С 1 июля 2023 года физлица смогут получать документы и уведомления от налоговой, в том числе по оплате имущественных налогов, в электронном виде — через портал «Госуслуги». Для использования услуги нужно подать уведомление по форме, утвержденной приказом ФНС.
Чтобы отказаться от такой формы взаимодействия с ФНС, также нужно будет подать заявление. Налоговая перестанет высылать документы и напоминания через три дня с даты получения запроса.
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Перестанут действовать послабления для застройщиков
С 1 июля 2023 года отменяется мораторий на штрафы для застройщиков за задержку сдачи жилья, который был введен в рамках антикризисной поддержки девелоперов в 2022 году. Если застройщик не исполнил свои обязательства, он должен выплатить дольщику неустойку, а также штраф по закону о защите прав потребителей и компенсации.
Помимо этого, возвращаются прежние правила приемки квартир в новостройках. В рамках послаблений дольщик мог отказаться от подписания акт-приема передачи квартиры, только если нашел существенные недостатки. Срок устранения дефектов был увеличен до 60 дней. При этом приглашать на осмотр квартиры можно было только тех специалистов, которые состоят в национальном реестре.
С 1 июля все эти послабления снимаются, и процесс взаимодействия между дольщиками и застройщиками будет регламентироваться 214-ФЗ. То есть человек сможет не подписывать акт приема-передачи, если обнаружил любые недостатки, а также приглашать на осмотр квартиры любых экспертов. Застройщик должен будет устранить недочеты за 45 дней.