Центробанк подготовил законопроект о «самозапрете» на выдачу кредитов для защиты от мошенников
Центральный Банк России (ЦБ) подготовил к внесению в Госдуму законопроект, который позволит россиянам самостоятельно устанавливать запрет в своей кредитной истории на выдачу себе кредитов и займов. Об этом со ссылкой на регулятор сообщают РИА Новости.
Как ранее поясняли в ЦБ, инициатива направлена на защиту граждан от ситуаций, когда мошенники пользуются утечкой данных и оформляют кредит или заём на чужое имя.
«Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то, что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», — пояснял руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
Предполагается, что ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов.
Устанавливать и снимать такие ограничения можно будет бесплатно и сколько угодно раз, в зависимости от жизненной ситуации. Для этого нужно будет обратиться в квалифицированное бюро кредитных историй, в том числе через портал «Госуслуги», а также в банк или МФО.
Ранее на«Госуслугах»появилась возможность запретить все сделки с недвижимостью без личного присутствия собственника.