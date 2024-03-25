Застройщиков освободили от выплаты неустоек
Российские власти вернули мораторий на начисление неустойки девелоперам за несданные вовремя объекты. Он будет действовать до конца 2024 года. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
По закону, если застройщик задерживает сдачу жилья по договору долевого участия, за каждый день просрочки он должен выплатить покупателю неустойку. У дольщика есть аналогичные обязательства за просрочку платежа.
Подписанное постановление освобождает обе стороны от такой обязанности за период с 22 марта до 31 декабря 2024 года. Взыскать друг с друга убытки за это время они также не смогут.
При этом если дольщик предъявил требование о выплате неустойки в период с 1 июля 2023 года (тогда закончилось действие первого моратория) до 22 марта 2024-го, то девелопер может не переводить эти деньги до конца этого года.