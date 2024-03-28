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Алексей Лейпи рассказал, что происходит с льготными программами ипотеки

Дата публикации: 28 мар 2024
Алексей Лейпи рассказал, что происходит с льготными программами ипотеки

Число заявок на оформление льготной ипотеки в Сбербанке около 17-18 тыс. в день, это больше, чем год назад. Об этом сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в интервью «Ведомостям».

Спрос вызван разрывом процентной ставки на обычную ипотеку и ставки на ипотеку с господдержкой. Мы видим много схем на рынке, чтобы эту разницу каким-то образом спрятать внутри: называется ставка 10%, но, когда заглядываешь под капот, это не так.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Как отметил Лейпи, Домклик Сбербанка продолжает работать над улучшением ипотечных программ.

«Так, сейчас мы в 2,5 раза увеличили лимит по работе с льготной ипотекой — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области клиенты могут оформить ипотеку на сумму до 30 млн руб., в остальных регионах — до 15 млн руб.», — пояснил руководитель Домклик.

При этом базовые лимиты по «Семейной ипотеке» — 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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