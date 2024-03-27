Россиянам станет проще провести интернет в квартиру
Интернет-провайдеры смогут устанавливать оборудование в многоквартирном доме бесплатно и с согласия одного собственника. Такой закон в окончательном чтении приняла Госдума.
Согласно документу, оператор связи сможет зайти в дом, если с ним заключит договор хотя бы один владелец жилья. Сейчас для этого нужно проводить общее собрание собственников, причем набрать необходимо две трети их голосов.
Вместе с тем на собрании можно будет отменить решение о доступе провайдера в дом — для этого потребуется не менее двух третей голосов жителей.
После подписания закона президентом провайдеру больше не придется платить за размещение оборудования в многоквартирных домах. По данным авторов инициативы, общие траты крупнейших операторов связи на аренду и размещение инфраструктуры — порядка 10 млрд руб. (это примерно 2% их годовой выручки). При этом провайдер будет платить за электроэнергию, которую расходует его оборудование.
Кроме этого, правительство в течение четырех месяцев после принятия закона утвердит порядок и технические требования размещения интернет-оборудования в домах. В свою очередь, операторы связи будут обязаны в течение года переустановить его по единым стандартам.