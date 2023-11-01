Что изменится на рынке недвижимости и ипотеки в ноябре 2023 года
Рассказываем, чего нового ждать на российском рынке недвижимости и ипотеки в ноябре 2023 года.
Запускается «Арктическая ипотека»
В ноябре 2023 года по поручению президента запускается новая льготная программа «Арктическая ипотека».
Как сообщали в правительстве, программа будет действовать по аналогии с Дальневосточной ипотекой: кредит можно взять по ставке — 2% годовых, на сумму — до 6 млн рублей, со сроком кредита — до 20 лет.
По программе можно приобрести жильё на территории Арктических зон, куда входят 9 регионов: Мурманская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Карелия, Коми, Республика Саха Якутия, Красноярский край и Архангельская область.
Предполагается, что «Арктическая ипотека» будет действовать до 1 января 2030 года.
В Сбере уже открыли приём заявок на новую программу ипотеки.
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В России разработают предложения по льготной ипотеке для учителей
Правительство России в ноябре должно представить предложения о льготной ипотеке для учителей по поручению президента.
Вопрос о предоставлении льготных условий на покупку жилья не только научно-педагогическим работникам, но и учёным обсуждается в России ещё с прошлого года. Министерство науки и высшего образования в начале 2023 года подготовило законопроект о предоставлении льготной ипотеки представителям этих профессий аналогично ипотеке для IT.
Помимо этого, президент поручил кабмину до 15 ноября рассмотреть расширение условий промышленной ипотеки: увеличить предельный срок кредита с 7 до 10 лет и максимальный размер кредита с 500 млн до 1,5 млрд рублей.
За домами закрепят газообслуживающие организации
С 1 ноября истекает срок, когда управляющие компании, ТСЖ и ЖСК должны привести уставы и договоры управления в соответствие с новым законом о техобслуживании газового оборудования.
Напомним, что по сентябрьскому закону жильцы многоквартирных домов должны заключать договоры на обслуживание газового оборудования с организацией, с которой работает управляющая компания. Договоры будут заключаться как для всего дома, так и для каждой квартиры отдельно.
Так хотят решить проблему с авариями из-за бытового газа, поскольку будет непрерывное обслуживание и своевременные работы, а также контроль за работой газовиков.
Управляющим компаниям с 1 сентября 2023 года давалось 90 дней, чтобы привести в порядок уставы и договоры для соблюдения закона.
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Признать банкротство без суда станет проще
С 3 ноября 2023 года россиянам станет проще признать банкротство вне суда с размером долга от 25 тыс. и до 1 млн рублей. Федеральный закон №474 расширит круг лиц, которые смогут совершить эту процедуру через МФЦ. Раньше такое право было только у тех, кто имел долги в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.
Право на внесудебную процедуру банкротства также получат пенсионеры и граждане, чей единственный доход — социальные выплаты и льготы. Раньше они не могли пройти процедуру банкротства во внесудебном порядке, потому что из-за получения формального дохода приставы не завершали исполнительное производство. Начать получение статуса банкрота они смогут через год после принудительного взыскания долга, в то время как все остальные граждане — через 7 лет.
Также в 2 раза сократился срок для повторного признания банкротства — с 10 до 5 лет. А вот максимально допустимый период реструктуризации долгов, который может утвердить суд и кредиторы, увеличивается с 3 до 5 лет.
Сейчас в России рассматривают законопроект о сохранении единственного ипотечного жилья человека при банкротстве. Для этого заёмщику нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.