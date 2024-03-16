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Дом и уют
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Как избавиться от насекомых в квартире

Дата публикации: 16 мар 2024
Как избавиться от насекомых в квартире
Содержание

Эти соседи, несмотря на свои крошечные размеры, способны серьезно отравить жизнь человеку. Маленькие насекомые в квартире раздражают, создают ощущение грязи и беспорядка, но главное — выступают переносчиками заболеваний.

Рассказываем, как эффективно избавиться от насекомых в квартире. 

Причины появления насекомых в квартире

Попасть в дом насекомые могут разными путями. Самый распространенный способ — через окно, даже если речь идет о многоэтажках. Так в квартиру проникают мухи, комары, мошки и не только. Транзит также может проходить:

  • через вентиляцию;
  • из подъезда при открытии двери или через щели;
  • от соседей — через коммуникации, включая розетки, — такие случаи известны;
  • с улицы на шерсти домашних животных или на одежде;
  • в принесенных в дом покупках — овощах, фруктах, зелени, крупах;
  • в книгах и даже на упаковках туалетной бумаги со склада;
  • в грунте и цветочных горшках.

Как избавиться от насекомых в квартире №1

Привлекает их в первую очередь, конечно, различная органика, которую вредители употребляют в пищу. И речь не только об остатках еды и отходах жизнедеятельности домашних животных.

Например, моль с удовольствием полакомится одеждой и другим текстилем, чешуйницы (или серебрянки, как их еще называют) заинтересуются книжными переплетами, фотографиями, обильно накрахмаленными тканями. Мокрицы питаются подгнившими растениями, мыльным налетом и грязью в ванной, а также плесенью. Двухвосток могут привлечь другие мелкие насекомые, которых они охотно употребляют в пищу; сгодятся также комнатные растения и обойный клей.

Впрочем, есть домашние растения, которые, наоборот, обладают суперсилой и отгоняют насекомых. Какие цветы полезно растить в квартире, можно узнать в нашей подборке.

Одним словом, в любом жилье найдется чем поживиться паразитам — пользы домашние насекомые в квартире никакой не приносят, поэтому желание избавиться от нежданных гостей абсолютно естественно. А поскольку все пути проникновения насекомых в жилое помещение перекрыть невозможно, остается уделять максимум внимания профилактике и как можно быстрее избавляться от тех из них, кому все же удалось попасть в дом.

Профилактика появления насекомых в квартире

Конечно, первые средства предупреждения — это сетки на окнах и чистота. Регулярная уборка делает жилые помещения в квартире, ванную и особенно кухню гораздо менее привлекательными для нежеланных гостей.

С большой вероятностью надолго такие «залетные» в квартире не задержатся, отправившись на поиски более плодородных угодий — наверняка в доме найдутся и менее чистоплотные жильцы. Почитать советы экспертов о том, как грамотно провести генеральную уборку, можно здесь.

Что с точки зрения насекомых выглядит приглашением к столу:

  • крошки на поверхностях и на полу;
  • фрукты и другая еда, особенно сладости, в открытом доступе;
  • немытая посуда в раковине;
  • накопившийся мусор;
  • чашки и стаканы с остатками напитков;
  • следы готовки на плите, стенах и на полу;
  • грязные миски домашних животных с кусочками еды;
  • нечищеные лотки питомцев.

Мухи, муравьи, тараканы горячо приветствуют такой вольный подход к поддержанию чистоты в квартире. Понятно, что дома человеку часто хочется расслабиться после дневных дел, а не заниматься немедленной уборкой. Тем более что с распространением удаленки для многих офисные традиции с перекусами и чаепитиями перенеслись домой, а следить за чистотой, одновременно решая рабочие вопросы, может быть сложно.

Как избавиться от насекомых в квартире №2

Но все же, особенно если насекомые уже начали появляться в квартире, стоит взять за правило сразу же мыть, вытирать насухо и убирать на хранение посуду. В этом помогут бытовая техника и «умный дом».

Продукты же нужно хранить в упаковке, причем лучше выбирать не полиэтиленовые материалы (в них могут завестись личинки некоторых мушек, особенно если пакет хранится не в холодильнике), а герметичные контейнеры, пластиковые или стеклянные банки с притертой крышкой.

Любые следы готовки стоит сразу же, не раздумывая, убирать и вытирать начисто и насухо, а мусорное ведро — закрывать плотной крышкой и не забывать выносить вовремя. 

В зоне кухонной мойки, а также в ванной важно избегать сырости, которая создает комфортную и питательную среду для мокриц и серебрянок. Контролировать избыточную влажность помогут проветривания (например, можно регулярно открывать настежь двери в ванную, как минимум после каждого приема душа) и профилактика подтеканий.

Застоявшаяся вода тоже может привлечь насекомых, например комаров. Так что важно вовремя менять воду в мисках домашних питомцев и не оставлять надолго замоченную посуду. Иногда влажности способствует неправильная перепланировка или ремонт при заселении. Поэтому при приемке квартиры важно обращать внимание, как оборудованы ванная комната и кухня, продумана ли вентиляция.

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Отпугивающие средства

В легких случаях проблему можно решить с помощью отпугивающих средств — чаще всего в этой роли выступают эфирные масла и травы. Например, лаванда эффективна против самых разных насекомых, гвоздику и ваниль используют против комаров, цитронеллу, мяту, эвкалипт и базилик — против мух. В борьбе с муравьями могут помочь масла корицы, полыни, хвои.

Как избавиться от насекомых в квартире №3

Алгоритм использования масел зависит от их «адресата». Против летающих насекомых обычно используют аромалампы или ароматизированные свечи. Также можно обработать из пульверизатора дверные косяки и подоконники. Для борьбы с муравьями маслом пропитывают отрезки ткани или шарики из ваты.

Мокрицы не так чувствительны к запахам эфирных масел, но не выносят запаха извести. Емкость с ней оставляют в ванной на несколько дней. Для отпугивания мокриц также используют соль, красный перец и табак. Соль можно просто рассыпать по углам, остальные ингредиенты растворяют в литре воды и распыляют по поверхностям из пульверизатора.     

Ловушки: простые и хитроумные

Для каждого вида насекомых, которые не против поселиться в квартире или доме, есть свои типы магазинных ловушек. Встречаются и типы «капканов», которые воздействуют на два или более типа насекомых. Подобрать нужную можно в СберМаркете. Хотя в ряде случаев вполне можно обойтись и домашними средствами.

Ловушки для тараканов

Профилактика значительно снижает риски появления в квартире неприятных мелких соседей. Но, к сожалению, не сводит их к нулю: тараканы и мухи могут являться в дом от нечистоплотных соседей. Даже если живут они в основном за стенкой, инстинкты все равно гонят насекомых осваивать новые рубежи, так что визиты могут повторяться.

На случай таких гостей используют простые ловушки, которые размещаются в местах вероятного проникновения насекомых в квартиру.

В случае с тараканами, например, хорошо работает борная кислота. К ней тараканы, известные своей живучестью и приспособляемостью, адаптироваться никак не могут: вещество не воздействует на нервную систему, а разрушает организм — кислота есть кислота.

Приманка проста: две-три ложки вещества смешивают с сырым желтком, из получившейся смеси готовятся шарики, которые раскладываются в тех местах, где замечены тараканы. Можно добавить в состав и другие продукты, привлекающие этих черных и рыжих насекомых в квартиру: сахарную пудру, крахмал, муку, ванилин. Готовить смесь лучше в защитных перчатках, хотя в небольших количествах борная кислота человеку не вредит.

Еще одна простая ловушка для тараканов — приманка на основе растительного масла. Банку или другую стеклянную емкость изнутри смазывают маслом, а на дно закладывают, собственно, приманку: сахар, мед, хлеб, варенье или фрукты. Принцип тут самый простой: спуститься за приманкой таракан сможет, а подняться обратно по масленым стенкам — нет. Менять такие приманки рекомендуют раз в три-пять дней. Оба способа, кстати, эффективны и против мелких домашних муравьев.

Ловушки для мух и мошек

Есть два распространенных и эффективных типа ловушек для мух — если эти мелкие насекомые только начали появляться в квартире, с ними можно попробовать справиться так. Берется пластиковая бутылка, горлышко срезается, внутрь кладется приманка — традиционно лучше всего сладкая. Дальше делается сама ловушка: лист бумаги сворачивается конусом и опускается в отверстие так, чтобы не касаться приманки. После того как бумага закреплена, мухи легко смогут попасть внутрь, а вот выбраться наружу уже нет. 

Хорошо работает и проверенная классика — липкие ленты. Они развешиваются на потолок или люстру, а также рядом с местами, где есть что-то привлекательное для мух, например рядом с мусорным ведром, кормушками и лотками питомцев.

Как избавиться от насекомых в квартире №4

Липкие ленты стоят недорого, но при желании можно сделать аналог и своими руками: для этого бумага режется на полоски и аккуратно мажется приготовленной на водяной бане смесью. Состав: смола/канифоль, куда добавлены льняное/касторовое масла, глицерин и сахар.

Похожим образом ловят и мошек, которые обожают сладкие переспелые фрукты и алкоголь. Подойдут также компот, мед, ликер, вино или пиво. Ловушка для мошек даже проще, чем для мух: эти маленькие насекомые в квартире интересуются в первую очередь сладким, и оторваться от приманки им будет сложно. Дополнительных хитростей не требуется — просто подождать, пока в бутылку наберется как можно больше насекомых, и через пару часов закрыть ее пробкой. 

Ловушки для насекомых в ванной

В ванной чаще всего заводятся влаголюбивые чешуйницы (серебрянки) и мокрицы, в том числе белые, — эти насекомые в квартире не представляют прямой опасности для здоровья человека, не кусаются и даже не переносят серьезных заболеваний. Но могут распространять грибок и портить растения.

Самая простая ловушка для мокриц делается из сырого картофеля. Клубень делятся пополам, середины вырезаются — и готово. Приманки собирают мокриц, и человеку остается их только выбросить. По такому же принципу этих коричневых и белых насекомых в квартире собирают на березовые веники.

Чешуйниц ловят на сладкое. Элементарная, но эффективная приманка — лист бумаги или картона, смазанный медом или густым сиропом. Иногда рекомендуют дополнительно слегка усовершенствовать ловушку: вместо листа использовать коробку: ее покинуть жертвам будет еще сложнее.

Химическая атака: инсектициды

Химия — надежный союзник человека в борьбе с насекомыми. Сейчас на рынке представлено множество готовых решений для каждого типа нежелательных соседей. Конечно, все из них имеют не только свои сильные стороны, но и свои особенности в использовании. Рассмотрим некоторые из них.

Один из самых популярных инсектицидных продуктов — средства от тараканов. Эти насекомые отличаются крайне высокой адаптивностью к разного рода отравам, в том числе химическим. К счастью, выбор средств борьбы с ними весьма разнообразен — и профессионалы рекомендуют: если избавиться от тараканов быстро не получается, менять средства. Тогда нежелательные соседи не успеют к ним привыкнуть и борьба будет успешнее.

Пасты и гели

Самыми безопасными для человека и домашних питомцев химическими средствами от тараканов считаются липкие ловушки с отравой, а также пасты и гели. Последние рекомендуется использовать даже в доме, где есть маленькие дети, но с единственной оговоркой: только в недоступном месте, например, за верхней частью кухонного гарнитура.

Ловушки тоже рекомендуется размещать на закрытых участках — за мебелью, под кухонными шкафами, за плитой, холодильником и так далее.

Мелки

Еще одно распространенное средство борьбы с тараканами — мелки. Ими рисуют линии вокруг вентиляционных отверстий, вдоль плинтусов, за мебелью. Действующее вещество парализует таракана, который пройдет по такой линии. Но этот вид средств требует осторожности в обращении — мелки токсичны, поэтому не подходят для квартир, где живут дети и домашние питомцы. Взрослым же рекомендуется наносить отраву в перчатках и защитных масках.

Нельзя допускать контакта вещества с продуктами и посудой. Гели, ловушки и мелки эффективны и для борьбы с муравьями — обычно это отдельный продукт, маркированный именно против такого типа насекомых.

Аэрозоли

Популярны также аэрозоли — они привлекают быстрым эффектом и легкостью в применении: вещество распыляется в помещении с закрытыми окнами и дверьми. Но есть и оборотная сторона: аэрозоли еще токсичнее мелков. Поэтому из помещений нужно уйти на все время дезинфекции. Обычно это минимум пара часов. Важно увести детей и питомцев; если в доме есть аквариумы, обязательно убедиться, что они накрыты и доступ к ним токсичных веществ исключен.

После обработки нужно сразу же провести генеральную уборку с проветриванием. Рекомендуется не ограничиваться маской, а приобрести респиратор для более надежной защиты от токсичных веществ.

Как избавиться от насекомых в квартире №5

Аэрозоль — это высокоэффективный способ борьбы и с мухами. На рынке есть много разных вариантов, некоторые из них разработаны именно против мух, другие рекомендуется применять и против других видов летающих насекомых: комаров, мошек и прочих. Против мух и комаров также используются фумигаторы — как правило, прибор для включения в розетку универсален, а насадки к нему нужно выбирать под тот тип насекомых, с которыми есть намерение бороться. При использовании фумигатора для большего эффекта лучше закрывать окна в помещении.  

Против мокриц и серебрянки тоже разработаны химические средства в форме аэрозолей, гелей и порошков, мелков и ловушек. 

Вызов дезинсектора на дом — последний рубеж

В самых запущенных случаях бывает так, что все вышеперечисленные средства не помогли. Далеко не всегда это связано с тем, что сам хозяин жилого помещения поздно взялся решать проблему. Довольно часто причиной постоянного появления насекомых является обстановка у соседей.

В любом случае решить вопрос может вызов профессионального дезинсектора. Выгода тут очевидна: профи хорошо знает, как действовать в самых сложных случаях против тех или иных насекомых, знает их «слабые места» и особенности поведения, что позволяет обнаруживать скрытые места, где они гнездятся.

К тому же службы дезинсекции располагают самыми эффективными средствами борьбы, включая такие, которые не найти в магазинах, а также профессиональной техникой. Мух, например, уничтожают специальной установкой: генератором парового тумана. Действующее вещество распыляется мельчайшими частицами, которые способны проникнуть в самые труднодоступные места.

Как избавиться от насекомых в квартире №6

Минус, по сути, только один — стоимость услуги. Она может варьироваться от компании к компании. Но зато это решение проблемы с гарантией — обычно ее дают на год. И важно, чтобы эта фирма была проверена: стоит почитать отзывы, прежде чем заказывать услугу.

Еще один момент: конечно, на время обработки жилье нужно будет покинуть всем домочадцам. До начала — надежно укрыть всю посуду, предметы гигиены, одежду, в идеале убрать и предметы декора. После дезинсекции квартире потребуется генеральная уборка с тщательной обработкой всех поверхностей. 

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Инструкция
Город-миллионник
Обустройства жилья и комфорт
Уборка дома
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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