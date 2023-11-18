Ключевые изменения рынка ипотеки в октябре 2023 года — исследование Домклик
Аналитики Домклик выяснили, что происходило в октябре 2023 года с ипотекой, какие регионы вошли в топ-10 по числу ипотечных выдач, насколько были востребованы льготные программы и какое жильё россияне покупали чаще.
Топ-10 регионов по количеству выдач в октябре 2023
После масштабных изменений на рынках первичного и вторичного жилья за последние месяцы в октябре аналитики зафиксировали замедление ипотечного кредитования: количество выдач составило 133,5 тыс. (-14,2% по сравнению с сентябрём), а их объём — 476,8 млрд рублей (-15,5%).
Число выданных ипотек сократилось почти во всех субъектах РФ. Наибольшее сокращение отмечено в крупнейших регионах страны — Новосибирской (-24,6%), Свердловской (-23,8%) и Челябинской (-23,3%) областях. Среди регионов без городов-миллионников больше всего спрос снизился в Хабаровском крае (-22,8%), Тюменской области (-22,7%) и Республике Мордовия (-22,3%).
По количеству выдач по-прежнему лидирует Подмосковье — 10,2 тыс. сделок в октябре. На вторую позицию впервые вышел Краснодарский край (7,8 тыс.), а вот Москва впервые опустилась на третью строчку (7,6 тыс.). Санкт-Петербург сохранил за собой четвёртое место (6,3 тыс.).
В октябре мы наблюдаем уменьшение спроса на ипотечные кредиты: количество выдач — более 133 тыс., это на 14% меньше сентябрьского показателя.
Считаем, что на снижение покупательской активности повлияли ограничительные меры, которые были введены в сентябре и октябре — продолжилось повышение ключевой ставки Центробанка, Правительство РФ постановило повысить минимальный порог первоначального взноса по льготным ипотечным программам с 15% до 20%. Кроме того, с 1 октября были увеличены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
Важно подчеркнуть, что октябрьские показатели спроса по-прежнему превышают уровень весны и начала лета. Так, если сравнивать среднемесячное количество выдач за март-июнь и за октябрь 2023 года, то на первичном рынке прирост количества выдач составил порядка 64%, а на вторичном — 3%.
Структура выданных ипотечных кредитов
Аналитики Домклик фиксируют ряд изменений в структуре рынка жилищного кредитования.
Новостройки
В октябре спрос на первичное жилье нормализовался после ажиотажного сентября: было выдано 42,6 тыс. ипотечных кредитов, что на 23,1% меньше, чем в сентябре. При этом доля первичного рынка в общем числе выдач снизилась до 31,9% (-3,7%). И все же, снижение количества сделок на рынке новостроек пока не критично: по-прежнему показатели октября значительно превышают данные за март-июль этого года (25-31 тыс.). Процент выдач на первичном рынке также заметно выше показателей первого полугодия (около 24%).
Наибольшая востребованность первичного жилья в октябре наблюдается в Республике Адыгея (53,2%), Санкт-Петербурге (47,7%) и Тульской области (47,1%). При этом Москва заняла шестую строчку (44,9%).
Вторичка
На вторичном рынке число выдач по сравнению с сентябрем снизилось на 13,4%, до 74,4 тыс. Как и в случае с первичным жильем, уровень спроса на вторичку не ниже, чем в марте-июле 2023 года (70-75 тыс.). Доля готового жилья в общем числе выдач с сентября практически не изменилась (+0,5%).
По мнению аналитиков Домклик, сохранение высокого спроса на готовое жилье, вероятно, связано с активной реализацией предодобренных заявок, которые были поданы еще на старых, более выгодных условиях. И вероятнее всего, когда этот запас закончится, распределение сделок изменится сильнее.
Более чем в половине регионов доля вторичного рынка расширилась. Среди лидеров стоит выделить Республику Хакасию (+9%), Архангельскую (+7,3%) и Оренбургскую (+6,3%) области. Среди крупнейших субъектов РФ отличились Пермский край (+4,5%), Москва (+4,4%) и Красноярский край (+4%).
ИЖС
Несмотря на завершение весенне-летнего сезона, рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) продемонстрировал существенный скачок спроса: в октябре количество выдач в Сбере возросло до рекордных 14,6 тыс. (+18% с сентября), а доля рынка впервые достигла 11% (+3%).
Эксперты полагают, что приток спроса на рынок ИЖС объясняется ценовой доступностью строящегося жилого дома по сравнению с лотами на первичном и вторичном рынках. Кроме того, востребованность индивидуального строительства связана с возможностью оформить ипотеку по льготным программам: в октябре их доля в выдачах на ИЖС практически достигла 100%. Лидерами роста доли ИЖС стали Республика Хакасия (+7,6%), Московская область (+6,8%) и Республика Татарстан (+6,6%).
По результатам октября мы можем наблюдать перетекание спроса с рынков новостроек и готового жилья на индивидуальное жилищное строительство. Если количество выдач ипотеки на первичном рынке уменьшилось с сентября на 23%, а на вторичном — на 13%, то число сделок по ипотеке на ИЖС выросло на 18%.
Считаем, что заметный приток покупателей на рынок ИЖС вызван ужесточением условий кредитования и непрекращающимся ростом цен на первичное и вторичное жилье. Как итог, заемщики переориентируются на более бюджетные варианты — в частности, на строительство индивидуальных жилых домов.
Так, в самом активном регионе — Московской области — стоимость квадратного метра в строящемся частном жилом доме составляет около 60 тыс. рублей, в то время как квадрат на первичном рынке стоит почти в 3 раза больше, а на вторичном — практически в 2,5 раза больше.
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Востребованность льготных программ
В октябре 2023 года было выдано примерно 67,9 тыс. льготных кредитов, что на 15,6% меньше показателя сентября. При этом доля льготной ипотеки составила 50,9%, то есть ниже сентябрьского значения всего на 0,9%. По мнению экспертов, востребованность льготных кредитов остается на высоком уровне из-за роста ключевой ставки Центробанка, а также притока новых покупателей на рынок ИЖС.
Лидером среди льготных программ по-прежнему является «Господдержка»: ее доля в общем числе выдач (24,2%) практически не изменилась с сентября. Наибольший процент кредитов по этой программе был выдан в Республике Тыва (49,9%), Республике Хакасия (34,7%) и Калининградской области (33,8%).
Семейная ипотека занимает второе место: по данной программе было выдано 22,4% кредитов (доля уменьшилась на 1%). Больше всего доля программы была зафиксирована в Республике Адыгея (36,5%), Краснодарском крае (33,1%) и Псковской области (32,1%).
Доля IT-ипотеки не изменилась с сентября, оставшись на уровне 2%. Как и в сентябре, рейтинг регионов по доле выдач возглавила Москва (6,1%), при этом Санкт-Петербург снова вернулся на вторую строчку (4,7%). На третьем месте оказалась Тверская область (3,8%).
Практически на уровне сентябрьского показателя также осталась доля Дальневосточной ипотеки, которая в октябре составила 2,2% (+0,1% с сентября). Наибольшее значение показателя зафиксировано в Республике Саха (Якутия) (52,8%), Амурской области (43,6%) и Магаданской области (40,2%).