Что изменилось на рынке ипотеки в феврале 2023 — исследование Домклик
Аналитики Домклик выяснили, что происходило в феврале 2023 года с ипотекой, насколько были востребованы льготные программы и какое жильё россияне покупали чаще — на первичном или вторичном рынке.
Топ-10 регионов по количеству ипотек в феврале 2023 года
Как показала статистика Сбера, в феврале 2023 года было выдано 77 тыс. ипотек. Это на 44% больше январского показателя и всего на 10% отстаёт от уровня февраля 2022 года.
В топ-3 регионов по количеству ипотек вошли Московская область, Москва и Тюменская область. По сравнению с январём 2023 года Москва уступила Московской области по количеству сделок, а Санкт-Петербург теперь и вовсе занимает только 7-ю строчку в рейтинге.
При этом месячный прирост количества выданных ипотек наблюдается не только в крупнейших мегаполисах страны, но и в менее населённых регионах России. Так, лидерами по приросту в феврале стали Липецкая (+92%), Орловская (+85%) и Курская области (+77%).
Какое жильё выбирали россияне
Чаще всего в ипотеку россияне в феврале покупали жильё на «вторичке» (72%). В крупнейших регионах (Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург) доля вторичного рынка оказалась минимальной — 60%. Лидерами по доле сделок на «вторичке» (более 88%) стали регионы Северо-Кавказского федерального округа (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия). Высокая доля сделок на вторичном рынке жилья (более 80%) также отмечена во многих регионах Центрального округа (Курская, Владимирская, Брянская, Ивановская, Липецкая, Тамбовская, Тверская области).
Доля ипотечных сделок на рынке новостроек по-прежнему немного превышает осенние показатели (23% против 19%). Скорее всего, этому способствовало смягчение условий льготной программы для IT-специалистов: в феврале был снижен зарплатный порог (для городов-миллионников — до 120 тыс. рублей, для других населённых пунктов — до 70 тыс.) и повышен предельный возраст (с 44 до 50 лет включительно). В результате объём выдач по этой программе вырос с 2,2 до 4,7 млрд рублей.
Последний месяц зимы на рынке ипотечного кредитования оказался довольно активным: было выдано более 77 тысяч кредитов, что на 44% превышает январские показатели. Что интересно, лидерами по приросту за месяц являются не крупнейшие мегаполисы, а регионы с численностью населения до 1,5 млн человек.
Думаю, повсеместному усилению спроса на ипотеку на «вторичке» (72% от всех сделок) способствовало широкое распространение скидок от собственников. А на первичном рынке удержанию спроса на новостройки помогло расширение льготных программ семейной и IT-ипотеки.
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Какие льготные ипотечные программы стали самыми популярными
Спрос на семейную ипотеку в феврале 2023 года превысил спрос на программу «Господдержка» как по количеству сделок, так и по объёму выданных сумм. Напомним: в 2022 году (за исключением 2 квартала) программа Сбера с господдержкой лидировала с месячной долей сделок 17–19% (по семейной ипотеке — 8–9%). Усилению семейной ипотеки способствовало то, что с 1 января 2023 года программа стала доступна семьям с двумя и более детьми до 18 лет, а ставка по ипотеке с господдержкой была увеличена с 7 до 8%.
Доля IT-ипотеки по России увеличилась с 0,3 (во втором полугодии 2022 года) до 0,8%. Объём выдач в феврале превысил 4,7 млрд рублей — это рекорд за всё время действия программы. Лидерами по количеству выдач стали Москва (2,8% от всех выдач в регионе), Санкт-Петербург (1,8%), Свердловская область (1,2%), Московская область (1,1%) и Татарстан (1%).
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