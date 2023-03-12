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Что изменилось на рынке ипотеки в феврале 2023 — исследование Домклик

Дата публикации: 12 мар 2023
Что изменилось на рынке ипотеки в феврале 2023 — исследование Домклик
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 Аналитики Домклик выяснили, что происходило в феврале 2023 года с ипотекой, насколько были востребованы льготные программы и какое жильё россияне покупали чаще — на первичном или вторичном рынке.

Топ-10 регионов по количеству ипотек в феврале 2023 года

Топ-10 регионов РФ по количеству выдач ипотеки в феврале 2023 года. Процентный прирост по отношению к январю 2023 года для каждого региона показан в скобках.
Топ-10 регионов РФ по количеству выдач ипотеки в феврале 2023 года. Процентный прирост по отношению к январю 2023 года для каждого региона показан в скобках.

Как показала статистика Сбера, в феврале 2023 года было выдано 77 тыс. ипотек. Это на 44% больше январского показателя и всего на 10% отстаёт от уровня февраля 2022 года.

В топ-3 регионов по количеству ипотек вошли Московская область, Москва и Тюменская область. По сравнению с январём 2023 года Москва уступила Московской области по количеству сделок, а Санкт-Петербург теперь и вовсе занимает только 7-ю строчку в рейтинге.

При этом месячный прирост количества выданных ипотек наблюдается не только в крупнейших мегаполисах страны, но и в менее населённых регионах России. Так, лидерами по приросту в феврале стали Липецкая (+92%), Орловская (+85%) и Курская области (+77%).

Какое жильё выбирали россияне

Распределение ипотеки по типам кредитов в феврале 2023 года (топ-10 регионов по количеству ипотек). Покупка первичного и вторичного жилья обозначена как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объёме выдач.
Распределение ипотеки по типам кредитов в феврале 2023 года (топ-10 регионов по количеству ипотек). Покупка первичного и вторичного жилья обозначена как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объёме выдач.

Чаще всего в ипотеку россияне в феврале покупали жильё на «вторичке» (72%). В крупнейших регионах (Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург) доля вторичного рынка оказалась минимальной — 60%. Лидерами по доле сделок на «вторичке» (более 88%) стали регионы Северо-Кавказского федерального округа (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия). Высокая доля сделок на вторичном рынке жилья (более 80%) также отмечена во многих регионах Центрального округа (Курская, Владимирская, Брянская, Ивановская, Липецкая, Тамбовская, Тверская области).

Доля ипотечных сделок на рынке новостроек по-прежнему немного превышает осенние показатели (23% против 19%). Скорее всего, этому способствовало смягчение условий льготной программы для IT-специалистов: в феврале был снижен зарплатный порог (для городов-миллионников — до 120 тыс. рублей, для других населённых пунктов — до 70 тыс.) и повышен предельный возраст (с 44 до 50 лет включительно). В результате объём выдач по этой программе вырос с 2,2 до 4,7 млрд рублей.

Последний месяц зимы на рынке ипотечного кредитования оказался довольно активным: было выдано более 77 тысяч кредитов, что на 44% превышает январские показатели. Что интересно, лидерами по приросту за месяц являются не крупнейшие мегаполисы, а регионы с численностью населения до 1,5 млн человек.

Думаю, повсеместному усилению спроса на ипотеку на «вторичке» (72% от всех сделок) способствовало широкое распространение скидок от собственников. А на первичном рынке удержанию спроса на новостройки помогло расширение льготных программ семейной и IT-ипотеки.

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Евгений Волобуев
Руководитель Аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка

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Какие льготные ипотечные программы стали самыми популярными

Количество выданных кредитов по льготным программам в феврале 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе господдержки и доля выдач относительно общего количества выдач за месяц показана зелёным, количество сделок и доля выдач по семейной ипотеке — синим, по ипотеке для IT — фиолетовым, по сельской ипотеке — розовым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.
Количество выданных кредитов по льготным программам в феврале 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе господдержки и доля выдач относительно общего количества выдач за месяц показана зелёным, количество сделок и доля выдач по семейной ипотеке — синим, по ипотеке для IT — фиолетовым, по сельской ипотеке — розовым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.

Спрос на семейную ипотеку в феврале 2023 года превысил спрос на программу «Господдержка» как по количеству сделок, так и по объёму выданных сумм. Напомним: в 2022 году (за исключением 2 квартала) программа Сбера с господдержкой лидировала с месячной долей сделок 17–19% (по семейной ипотеке — 8–9%). Усилению семейной ипотеки способствовало то, что с 1 января 2023 года программа стала доступна семьям с двумя и более детьми до 18 лет, а ставка по ипотеке с господдержкой была увеличена с 7 до 8%.

Доля IT-ипотеки по России увеличилась с 0,3 (во втором полугодии 2022 года) до 0,8%. Объём выдач в феврале превысил 4,7 млрд рублей — это рекорд за всё время действия программы. Лидерами по количеству выдач стали Москва (2,8% от всех выдач в регионе), Санкт-Петербург (1,8%), Свердловская область (1,2%), Московская область (1,1%) и Татарстан (1%).

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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