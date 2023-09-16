Что изменилось на рынке ипотеки в августе 2023 года — аналитика Домклик
Аналитики Домклик выяснили, что происходило в августе 2023 года с ипотекой, какие регионы вошли в топ-10 по числу ипотечных выдач, насколько были востребованы льготные программы и какое жильё россияне покупали чаще.
Как показало исследование, в августе 2023 года наблюдался всплеск спроса на ипотеку: за месяц было выдано более 145,9 тыс. кредитов (+26,4% с июля), что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Это почти в 2 раза больше, чем в августе 2022 года, и на 63,6% больше, чем в августе 2021 года.
Объем выдач составил 522,4 млрд руб. (+35,3% с июля), что также стало рекордным значением.
По мнению аналитиков, это следствие ряда событий, в числе которых — резкое увеличение ключевой ставки (на 350 б.п. до 12%) и предшествующий ему ажиотаж, продолжительное сохранение Сбером возможности оформления ипотеки на старых условиях, а также последовательное смягчение банком условий по ключевым льготным программам, которое затронуло как саму ставку, так и лимиты выдач.
Напомним, что с 1 сентября Сбер вновь снизил ставки по ипотеке от застройщиков на 0,5%. Теперь минимальная процентная ставка по Господдержке составляет 5,5%, по «Семейной ипотеке» — 3,5%, IT-ипотеке — 2,5%.
Читайте также: Как получить скидку на квартиру от застройщика
Топ-10 регионов по количеству ипотек в августе 2023 года
Московская область продолжает лидировать по количеству выдач (11,2 тыс.), а Москва по-прежнему занимает второе место (8,8 тыс.), хотя отрыв от Подмосковья немного сократился (с 2,6 до 2,3 тыс. шт.). Краснодарский край остался на третьей строчке рейтинга (7,4 тыс. выдач), а Санкт-Петербург — на четвертой (7,2 тыс.).
Стоит отметить, что спрос вырос практически во всех крупнейших регионах. Лидерами стали Новосибирская область (+39,1%), Омская область (+36%), а также Красноярский край и Москва (по +35,8%). Среди регионов, где нет городов-миллионников, отметились Республика Северная Осетия-Алания (+44%), Курская область (+43,7%) и Томская область (+37,3%).
Какое жилье выбирали россияне
Новостройки
По данным Домклик, в августе первичный рынок продолжал укрепляться: количество выдач увеличилось на 56,6%. В итоге доля новостроек в общей структуре выдач достигла 33,6%. Стоит отметить, что величина этого параметра близка к рекордному значению, которое наблюдалось в мае 2022 года (33,8%).
Это произошло, во-первых, в результате перетекания спроса со вторичного рынка на первичный после повышения ключевой ставки Центробанка до 12%. Во-вторых, Сбер снизил ставки по ипотеке от застройщика по основным льготным программам («Господдержка», Семейная ипотека, IT-ипотека), что также обеспечило рост спроса на первичном рынке.
Больше всего доля первичного жилья в структуре ипотеки увеличилась в Волгоградской области (+13,1 процентных пункта), Республике Адыгея (+12,1 п. п.) и Республике Хакасия (+12 п. п.). В столичных регионах этот показатель тоже вырос — на 7,9 п. п. в Санкт-Петербурге и 7,4 п. п. в Москве.
Читайте также: Топ-10 новостроек Москвы с самыми низкими ценами на квартиры
Вторичное жильё
Несмотря на снижение доли выдач ипотеки на готовое жильё (на 5,8 п. п. — до 57,4%), в августе вторичная недвижимость по-прежнему пользовалась большим спросом: с июля количество выдач увеличилось на 14,8%.
Рост объясняется, во-первых, тем, что в конце июля и в первой половине августа эксперты рынка неоднократно озвучивали возможность дальнейшего повышения ключевой ставки в ближайшее время, — это простимулировало спрос на вторичную недвижимость.
Во-вторых, после того как Центробанк поднял ключевую ставку на внеочередном заседании совета директоров 15 августа, Сбер заблаговременно оповестил заёмщиков о том, что в течение недели они могут оформить кредиты на прежних условиях, — это привело к массовой подаче заявок на приобретение готового жилья в ипотеку. При этом в июле и августе количество поданных заявок на ипотеку на вторичное жильё держалось на максимальном уровне за всю историю наблюдений — 335–340 тыс. в месяц.
ИЖС
В августе, как и всё лето, спрос на ИЖС оставался высоким (8% от всех выдач). Лидерами по доле ИЖС в общем количестве выдач в заключительный месяц лета стали Республика Тыва (43,2%), Республика Саха (Якутия) (33,8%) и Сахалинская область (25,7%).
Как менялся спрос на льготные ипотечные программы
Выдачи льготной ипотеки бьют рекорды четвёртый месяц подряд: в августе 2023 года их число превысило 70 тыс. (+44,7% с июля). Доля льготной ипотеки в общем числе выдач достигла 48,2%, побив предыдущий рекорд апреля 2022 года (48%).
«В августе этого года спрос на льготную ипотеку поддерживался в первую очередь выгодными ставками по программам ипотеки от застройщиков.
Так, с 4 августа Сбер снизил процентные ставки по трём ипотечным программам: по ″Господдержке″ — до 6%, по Семейной ипотеке — до 4% и IT-ипотеке — до 3%. Также сказался фактор увеличения Сбером максимальной суммы кредита по программам с господдержкой, что позволило клиентам брать льготную ипотеку для приобретения более просторного жилья.
Наконец, повышение ключевой ставки до 12% обеспечило перетекание спроса со вторичного рынка на первичный, где превалируют выдачи по льготным программам».
В результате аналитики Домклик отмечают рост количества выдач по основным льготным программам, причём спрос побил исторические рекорды. По «Господдержке» показатель увеличился с июля на 42,2% (до 33,3 тыс.), по Семейной ипотеке — на 50% (до 30,1 тыс.), по IT-ипотеке — на 55,2% (до 2,5 тыс.).
«Господдержка»
По доле выдач «Господдержка» по-прежнему лидирует среди всех льготных программ (22,9%). Наибольшая доля сделок по данной программе отмечена в Республике Тыва (48,4%), Республике Хакасия (35,5%) и Санкт-Петербурге (32%). Москва заняла четвёртую строчку (31,7%).
Семейная ипотека
Согласно исследованию Домклик, ипотечная программа для семей с детьми сохранила за собой второе место по доле выданных кредитов (21,2%). Максимальные показатели продемонстрировали Республика Адыгея (33,7%), Республика Хакасия (31,2%) и Астраханская область (29,6%). При этом в Санкт-Петербурге доля Семейной ипотеки составила 23,6%, в Москве — 22%.
IT-ипотека
В августе 2023 года программа побила рекорд по доле спроса от общего числа выдач, достигнув 1,7% (предыдущий максимум зафиксирован в июне 2022 года — 1,5%). В лидерах по выдачам — Москва (6,5%) и Санкт-Петербург (3,7%). На третьем месте — Ярославская область (3,3%).
Сельская ипотека
По сравнению с июлем доля выдач по Сельской ипотеке также возросла — с 0,4% до 0,5%. Наибольшее значение параметра зафиксировано в Карачаево-Черкесской Республике (11,1%), Астраханской области (3,2%) и Чеченской Республике (2,7%).
Читайте также
Господдержка: как получить ипотеку по льготной ставке в СберБанке
Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке
Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний