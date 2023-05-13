Что изменилось на рынке ипотеки в апреле 2023 — аналитика Домклик
Аналитики Домклик выяснили, что происходило в апреле 2023 года с ипотекой, насколько были востребованы льготные программы и какое жильё россияне покупали чаще — на первичном или вторичном рынке.
Топ-10 регионов по количеству ипотек в апреле 2023 года
В апреле 2023 года спрос на ипотеку продолжил расти: заемщики получили 104,3 тыс. кредитов (+0,7% с марта), а объем выдач превысил 336,7 млрд рублей (+0,9% по сравнению с мартом). Количество сделок превышает показатели апреля 2022 года почти в 4 раза, и всего на 2% отстает от апреля 2021 года.
В апреле 2023 года в лидеры по количеству выдач вновь вышла Московская область. При этом отрыв от Москвы довольно значительный — более 1 тысячи выдач (около 20%). Показатели Санкт-Петербурга также уступают нестоличным регионам. Так, в Тюменской области и Краснодарском крае было выдано 5 и 4,9 тысяч кредитов соответственно, в то время как в Санкт-Петербурге — 4,8 тысяч.
Видимый скачок спроса фиксируется не только в Московской (+14%), но и в Ленинградской области (+27,5%). Данный эффект вызван ростом спроса на загородную недвижимость и индивидуальное строительство, и он носит сезонный характер.
Аналитики Домклик отмечают, что в столичных мегаполисах имеет место тенденция на приобретение готового жилья в пригородах.
Существенное повышение покупательской активности наблюдается не только в крупнейших субъектах РФ, но также в регионах, где население административных центров составляет менее 1 млн человек:
- Республика Тыва +15,8%
- Новгородская область +15,5%
- Тульская область +13,8%
Впервые за последние месяцы аналитики наблюдают стабилизацию спроса на рынке жилищного кредитования: высокий интерес заемщиков к приобретению жилья, который был зафиксирован в марте, остался практически неизменным в апреле.
По мнению экспертов Аналитического центра Домклик, это объясняется повышением определенности для всех участников рынка: и по части околонулевой ипотеки, и по части льготных программ.
Результаты исследования аналитиков Домклик согласуются с прогнозами большинства риелторов, опрошенных в конце марта: примерно 45% из них ожидают, что спрос во 2 квартале 2023 года останется примерно таким же, как и в 1 квартале.
Подробнее об опросе риелторов — в исследовании Домклик
Какое жилье выбирали россияне
В апреле 2023 года покупатели по-прежнему уделяли основное внимание вторичному рынку: доля выдач кредитов на покупку готовых квартир составила 68,8%. Наиболее заметный прирост на вторичном рынке фиксируется в отдаленных регионах России — в Республике Адыгея (+21,6%), Республике Хакасия (+6,2%) и Приморском крае (+5,9%).
Доля сделок на первичном рынке (24%) по-прежнему высока относительно уровня 2 полугодия 2022 года: тогда среднемесячная доля сделок была на уровне 20%.
В сегменте индивидуального жилищного строительства в апреле вновь был достигнут исторический рекорд. За месяц было выдано около 5,3 тысяч кредитов в объеме 23 млрд рублей (в марте число выдач составило 4,4 тысяч, а объем — 18,9 млрд рублей). Больше всего спрос на ИЖС увеличился в Сахалинской области (+3,5% к марту), Республике Марий Эл (+3,2%) и Рязанской области (+3,1%).
По мнению экспертов, объем выдач на ИЖС продолжит увеличиваться. Согласно прогнозам аналитиков Домклик, в 2023 году объем выдач составит около 200 млрд руб., что примерно в два раза превысит показатель 2022 года и в 8 раз показатель 2021 года.
Как менялся спрос на льготные ипотечные программы
В апреле спрос на льготные программы практически не изменился и продолжает оставаться высоким: всего было выдано 37,6 тысяч кредитов. Доля выдач на льготных условиях по отношению к общему количеству также изменилась незначительно (на 0,5%) и теперь составляет 36,0%.
При этом в отдельных регионах спрос на льготные программы продолжает расти. Наибольший прирост зафиксирован в Республике Тыва (+10,8%), Ленинградской области (+6,4%) и Республике Бурятия (+5%).
По доле сделок в общем количестве выдач «Господдержка» и семейная ипотека практически сравнялись друг с другом: по «Господдержке» было выдано 16,2% кредитов (16,9 тыс. выдач), по семейной ипотеке — 16,6% (17,4 тыс. выдач).
Программа «Господдержки» по-прежнему больше всего востребована в Санкт-Петербурге и Москве: доля сделок относительно общего количества выдач составляет 25,3% и 23,3%. При этом наибольший прирост доли ипотечных сделок наблюдается в нестоличных регионах. В апреле регионами-лидерами по приросту доли «Господдержки» в структуре ипотечных сделок стали Республика Калмыкия (+6,2%), Ленинградская область (+4,8%), а также Тверская область и Республика Тыва (по +4,3%).
География заемщиков по программе семейной ипотеки отлична от «Господдержки» : наибольший процент сделок фиксируется в Республике Хакасии (28,8%), Республике Северная Осетия–Алания (27,9%), Республике Тыва (27,7%). Наибольшие темпы роста доли семейной ипотеки также приходятся на небольшие регионы: Республика Тыва (+6,5%), Костромская область (+3%) и Камчатский край (+2,5%).
Что касается IT-ипотеки, то она продолжает набирать популярность: в апреле процент выдач составил 1,1%. Отметим, что по сравнению со среднемесячной долей в 2022 году показатель увеличился почти в 3 раза. Программа пользуется наибольшим спросом в столичных городах: в Москве ее доля выросла до 3,7%, а в Санкт-Петербурге — до 2,7%.
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