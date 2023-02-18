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Что изменилось на рынке ипотеки этой зимой — аналитика Домклик

Дата публикации: 18 фев 2023
Что изменилось на рынке ипотеки этой зимой — аналитика Домклик
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Аналитики Домклик рассмотрели динамику ключевых показателей за последние два месяца (декабрь 2022 и январь 2023) и выделили ключевые тенденции на рынке ипотеки. Эксперты изучили данные Сбера и выяснили, как менялись спрос на ипотечное кредитование, структура выданных ипотечных кредитов и востребованность льготных программ.

Как менялся спрос на ипотеку

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Топ-10 регионов РФ по количеству выдач в декабре 2022. Процентный прирост по отношению к декабрю 2021 для каждого региона показан в скобках ➡️

Последний месяц 2022 года выдался оживленным для российского рынка ипотеки: в декабре было заключено более 120 тыс. сделок, что на 5% превышает показатель декабря 2021 года.

Наибольшее количество выдач в декабре зафиксировано в Москве (7,4 тыс.), Московской области (7,1 тыс.) и в Тюменской области (5,6 тыс.). Стоит отметить, что Санкт-Петербург уже довольно продолжительное время не входит в тройку лидеров по количеству ипотечных сделок (начиная с сентября), уступая Тюменской области и Краснодарскому краю.

Что касается прироста количества выдач в декабре 2022 (год к году), то здесь среди крупных городов также выделяются Краснодарский край (+45%) и Тюменская область (+19%). Учитывая высокую долю сделок на первичном рынке по этим регионам, можно предположить, что за этим стоит не только стабильный приток переезжающих, но и грамотное поведение девелоперов, а также широкое распространение новых инструментов стимулирования спроса.

Первый месяц 2023 года также можно назвать активным: количество ипотечных сделок составило более 53 тысяч, что всего на 5% отстает от января 2022 года. По данным за январь, лидерами по-прежнему являются:

  • Москва (3,6 тыс.)
  • Московская область (3,2 тыс.)
  • Краснодарский край (2,8 тыс.)

Результаты сравнения показателей января 2023 (год к году) также говорят об укреплении ипотечного рынка в нестоличных мегаполисах и о снижении спроса в Москве и Санкт-Петербурге.

Какую недвижимость выбирали россияне

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Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач за декабрь 2022. Приобретение первичного и вторичного жилья обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач. ➡️

В декабре на всем российском рынке первичной недвижимости наблюдался ажиотаж на фоне множества заявлений о сворачивании программы «Господдержка» и об ограничениях околонулевой ипотеки: доля сделок на первичном рынке по РФ составила около 27% (максимум во втором полугодии 2022 года). Причем наибольшие значения доли сделок на первичном рынке наблюдаются в самых активных регионах РФ: Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Такой эффект весьма закономерен: жители в этих регионах были хорошо осведомлены о происходящем на рынке недвижимости и старались успеть провести сделку на выгодных условиях.

В январе наблюдается обратный эффект: доля сделок на первичном рынке вернулась к равновесным показателям — на уровень 20% (близкие значения фиксировались в период с июля по ноябрь 2022 года). Таким образом, всплеск интереса к новостройкам оказался краткосрочным.

Другим важным результатом анализа сделок является резкое возрастание спроса на кредитование индивидуального строительства: в декабре и в январе было выдано около 7 тыс. кредитов на ИЖС, а доля выдач составила соответственно 3,5% и 5,7%. Учитывая прошлогодние значения (на уровне 2,5%) и сезонный спад, данное увеличение является существенным.

По мнению аналитиков Домклик, такая динамика также может объясняться общим ростом уровня информированности населения о возможности кредитования индивидуального строительства и распространении льготных программ на него.

Первый месяц года выдался активным: было заключено более 53 тысяч сделок, что всего на 5% меньше, чем в январе 2022 года. Несмотря на рекордные выдачи в декабре, увеличение процентных ставок по кредитам и ужесточение условий ключевой льготной программы привели к тому, что в январе доля сделок на первичном рынке вернулась к осенним значениям (около 20% в количестве всех выдач за месяц).

Тем не менее всплеск интереса к теме льготной ипотеки и общее повышение уровня информированности россиян имели свои последствия и способствовали активизации спроса на кредитование ИЖС: вопреки сезонному спаду, доля выдач в январе составила около 6% (доля ИЖС в общем количестве выдач). 

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1
Евгений Волобуев
Руководитель аналитического центра Домклик

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Какие льготные ипотечные программы стали самыми популярными

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Количество выданных кредитов по льготным программам за декабрь 2022 для топ-10 регионов по числу выдач ипотеки. Доля выдач по программе «Господдержка» относительно общего количества выдач за месяц показана зеленым, «Семейная ипотека» — голубым, «IT-ипотека» — фиолетовым, «Дальневосточная ипотека» — синим, «Сельская ипотека» — розовым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем указанным льготным программам. ➡️

Множество разговоров о прекращении действия программы «Господдержка» подстегнули интерес россиян к льготной ипотеке в целом: в декабре общая доля льготных программ составила около 37%, из которых 25% пришлось на господдержку. Более высокие значения общей доли льготной ипотеки (46–48%) наблюдались только в апреле–мае 2022 на фоне резкого увеличения ключевой ставки ЦБ.

Однако уже в январе доля сделок по всей России снизилась до 30% (уровень второго полугодия 2022 года). Примерно на 10% снизилась и доля сделок по льготным программам в наиболее активных регионах. Разумеется, на резкость снижения доли льготной ипотеки и доли господдержки, в частности, повлияло увеличение ставок по программе (с 7% до 8%).

Как итог, доля других льготных программ увеличилась: «Семейная ипотека» — на 2,4%, «IT-ипотека» — на 0,2%, «Дальневосточная ипотека» — на 0,4%.

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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