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Законопроект о праве ЦБ вводить лимиты на ипотеку внесли в Госдуму

Дата публикации: 17 янв 2024
Законопроект о праве ЦБ вводить лимиты на ипотеку внесли в Госдуму

Центробанк России предложили наделить правом устанавливать количественные ограничения для банков на выдачу ипотечных кредитов. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Речь идет о введении макропруденциальных лимитов, под которыми понимается ограничение доли рискованных займов в общем объеме выдач. Вводит их ЦБ, чтобы закредитованность граждан не росла.

Сейчас такие лимиты нельзя применить к кредитам юрлиц, то есть каких-то компаний; физлиц (для ведения предпринимательской деятельности); ипотечных и автокредитов.

Депутаты Госдумы, в том числе глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, и сенаторы предлагают распространить подобные ограничения и на ипотеку. Как объясняют авторы инициативы, это позволит снизить закредитованность россиян, а также риски банков и микрофинансовых организаций.

При этом лимиты не будут применяться к ипотечным кредитам, где залогом является автомототранспортное средство (автомобиль, автобус, мотоцикл и так далее).

15 декабря 2023 года совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых. Следующее заседание по ставке пройдет 16 февраля.

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Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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