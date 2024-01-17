Законопроект о праве ЦБ вводить лимиты на ипотеку внесли в Госдуму
Центробанк России предложили наделить правом устанавливать количественные ограничения для банков на выдачу ипотечных кредитов. Такой законопроект внесен в Госдуму.
Речь идет о введении макропруденциальных лимитов, под которыми понимается ограничение доли рискованных займов в общем объеме выдач. Вводит их ЦБ, чтобы закредитованность граждан не росла.
Сейчас такие лимиты нельзя применить к кредитам юрлиц, то есть каких-то компаний; физлиц (для ведения предпринимательской деятельности); ипотечных и автокредитов.
Депутаты Госдумы, в том числе глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, и сенаторы предлагают распространить подобные ограничения и на ипотеку. Как объясняют авторы инициативы, это позволит снизить закредитованность россиян, а также риски банков и микрофинансовых организаций.
При этом лимиты не будут применяться к ипотечным кредитам, где залогом является автомототранспортное средство (автомобиль, автобус, мотоцикл и так далее).
15 декабря 2023 года совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых. Следующее заседание по ставке пройдет 16 февраля.