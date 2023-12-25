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Сбер увеличил максимальный размер кредита по льготной ипотеке

Дата публикации: 25 дек 2023
Сбер увеличил максимальный размер кредита по льготной ипотеке

Клиенты Сбербанка теперь могут получить до 9 млн руб. на покупку «первички» и строительство дома в рамках программ «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».

«С 23 декабря 2023 года Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита по льготным программам "Дальневосточная ипотека" и "Арктическая ипотека" — с 6 до 9 млн руб. для покупки недвижимости на первичном рынке или строительства дома», — сообщила пресс-служба банка.

Площадь этих объектов должна быть больше 60 кв. м.

Ставка по программам — от 2% годовых, минимальный первоначальный взнос — 20,1% от стоимости недвижимости, срок кредита — до 20 лет.

Оформить ипотеку и выбрать подходящее жилье можно онлайн на Домклик.

Читайте также: Вам одобрили ипотеку СберБанка: что дальше?

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Новости Сбера
Ипотека
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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