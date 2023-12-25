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Сбер увеличил максимальный размер кредита по льготной ипотеке
Дата публикации: 25 дек 2023
Клиенты Сбербанка теперь могут получить до 9 млн руб. на покупку «первички» и строительство дома в рамках программ «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».
«С 23 декабря 2023 года Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита по льготным программам "Дальневосточная ипотека" и "Арктическая ипотека" — с 6 до 9 млн руб. для покупки недвижимости на первичном рынке или строительства дома», — сообщила пресс-служба банка.
Площадь этих объектов должна быть больше 60 кв. м.
Ставка по программам — от 2% годовых, минимальный первоначальный взнос — 20,1% от стоимости недвижимости, срок кредита — до 20 лет.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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