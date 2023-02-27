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Правительство России расширило список компаний–получателей IT–ипотеки

Дата публикации: 27 фев 2023
Правительство России расширило список компаний–получателей IT–ипотеки
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IT-компании, чья деятельность связана с исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, получат государственную аккредитацию. Это значит, что их сотрудники смогут получать меры господдержки, в том числе IT-ипотеку. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Такая аккредитация позволяет IT-компаниям претендовать на получение мер государственной поддержки. В их числе — возможность уплаты страховых взносов по пониженным тарифам (6% на обязательное пенсионное страхование, 1,5% на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 0,1% на обязательное медицинское страхование), льготная ипотека для сотрудников по ставке до 5% годовых, отсрочка от призыва на военную службу, освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля, а также выездных налоговых проверок», — говорится на сайте правительства.

Улучшение условий IT-ипотеки

Ранее Сбер упростилусловия льготной ипотеки для IT в соответствии с решением Правительства России

Банк смягчил требования по минимальному ежемесячному доходу. Для городов-миллионников, кроме Москвы, она снижена со 150 тыс. рублей до 120 тыс., для остальных городов — со 100 тыс. до 70 тыс. Для жителей Москвы нижняя планка не изменилась — 150 тыс. рублей.

Также IT-ипотеку в Сбере теперь могут получить молодые специалисты с 18 лет, а не с 22 лет, как раньше. А предельный возраст клиента повышен с 45 до 50 лет.

Чтобы сохранить льготную ставку, работать в IT-компании заёмщику нужно не весь срок выплаты кредита, а только первые 5 лет. Более того, при увольнении он может спокойно искать новую работу в аккредитованной IT-компании 6 месяцев, а не 3, как раньше: в этот период ставка не вырастет.

И, наконец, вдвое — с 10 тыс. до 20 тыс. — увеличилось количество аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться программой.

Условия льготной программы

Минимальный первоначальный взнос по IT-ипотеке — 15% стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов численностью от 1 млн человек, 9 млн рублей для остальных регионов. Государственная ставка по программе — 5% годовых. В Сбере ставка ещё ниже — 4,7%.

Оформить льготную IT-ипотеку можно только один раз.

Напомним, что по программе нельзя купить квартиру на вторичном рынке у физлица, но можно приобрести готовое и строящееся жильё, в том числе по договору долевого участия, у застройщиков, а также земельный участок для строительства дома по договору подряда.

Читайте также: Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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