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Новости
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Свыше 5 тысяч специалистов в России получили льготную IT-ипотеку

Дата публикации: 21 дек 2022
Свыше 5 тысяч специалистов в России получили льготную IT-ипотеку

Более 5 тыс. IT–cпециалистов из аккредитованных компаний получили льготную ипотеку. Общая сумма выданных кредитов превысила 47 млрд рублей, сообщили в Минцифры России.

«Программа льготной ипотеки очень востребована: сегодня ей воспользовалось уже 5310 сотрудников IT-компаний. При этом наиболее активны Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области. Мы уверены, что новые правила получения ипотеки, проект которых внесен в правительство, сделают программу еще доступнее», — рассказал замглавы министерства Максим Паршин.

Чаще всего заявки на покупку жилья по льготной ипотеке подают специалисты в возрасте от 25 до 35 лет — на них приходится почти 60% заявок. При этом среди специалистов, оформляющих ИТ-ипотеку, 76% — мужчины и 24% — женщины.

Условия IT-ипотеки

Льготную ипотеку могут оформить сотрудники аккредитованных IТ-компаний в возрасте до 44 лет с зарплатой — от 150 тыс. рублей, если место работы находится в городе-миллионнике, и от 100 тыс. рублей — для остальных городов. Максимальная ставка по кредиту — 5%. В Сбере ставка по программе начинается от 4,7%.

В конце октября Минцифры предложило правительству проект новых правил, которые упростят условия для получения льготы. Например, будут снижены требования к уровню дохода сотрудника, повышен максимальный возраст, упрощены условия по работе. В результате ипотека станет доступна для сотрудников более чем 27 тыс. компаний.

Как взять льготную ипотеку для IT-специалистов в Сбере

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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