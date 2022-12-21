Свыше 5 тысяч специалистов в России получили льготную IT-ипотеку
Более 5 тыс. IT–cпециалистов из аккредитованных компаний получили льготную ипотеку. Общая сумма выданных кредитов превысила 47 млрд рублей, сообщили в Минцифры России.
«Программа льготной ипотеки очень востребована: сегодня ей воспользовалось уже 5310 сотрудников IT-компаний. При этом наиболее активны Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области. Мы уверены, что новые правила получения ипотеки, проект которых внесен в правительство, сделают программу еще доступнее», — рассказал замглавы министерства Максим Паршин.
Чаще всего заявки на покупку жилья по льготной ипотеке подают специалисты в возрасте от 25 до 35 лет — на них приходится почти 60% заявок. При этом среди специалистов, оформляющих ИТ-ипотеку, 76% — мужчины и 24% — женщины.
Условия IT-ипотеки
Льготную ипотеку могут оформить сотрудники аккредитованных IТ-компаний в возрасте до 44 лет с зарплатой — от 150 тыс. рублей, если место работы находится в городе-миллионнике, и от 100 тыс. рублей — для остальных городов. Максимальная ставка по кредиту — 5%. В Сбере ставка по программе начинается от 4,7%.
В конце октября Минцифры предложило правительству проект новых правил, которые упростят условия для получения льготы. Например, будут снижены требования к уровню дохода сотрудника, повышен максимальный возраст, упрощены условия по работе. В результате ипотека станет доступна для сотрудников более чем 27 тыс. компаний.