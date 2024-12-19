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Путин заверил, что жилье по эскроу достроят

Дата публикации: 19 дек 2024
Путин заверил, что жилье по эскроу достроят

Россияне, чье жилье, чье жилье строится с применением механизма эскроу, должны его получить, поскольку деньги на счетах защищены. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, денег, которые поступили на эскроу-счета, порядка 7 трлн руб. Это более 65% от суммы, необходимой для того, чтобы достроить жилье, которое, по сути, профинансировали россияне в 2025 году.

«Я почти гарантированно могу утверждать, что это жилье будет построено. И никто без квартир не останется. Потому что задел сделан, деньги есть на этих счетах, они защищены», — сказал Путин в ходе пресс-конференции.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Спокойнее ли вам при строительстве жилья по эскроу?
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