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В Росреестре напомнили, как поступать дольщикам при банкротстве застройщика

Новости
Дата публикации: 23 нояб 2024
1K
В Росреестре напомнили, как поступать дольщикам при банкротстве застройщика

Даже используя эскроу-счёт, важно знать порядок действий на случай банкротства застройщика. В Управлении Росреестра по Москве рассказали, как дольщикам в такой ситуации не остаться без инвестиций и недвижимости.

«С заявлением о признании застройщика банкротом может обратиться сам застройщик, уполномоченные органы и кредитор, в том числе участник долевого строительства. Также правом на обращение в суд с подобным заявлением обладает ППК "Фонд развития территорий"», — рассказывает Алёна Жукова, начальник отдела государственной регистрации объектов нового строительства столичного Росреестра.

Конкурсный управляющий, назначенный арбитражным судом, обязан известить дольщика о банкротстве в течение 15 дней после решения признать должника банкротом и открытия конкурсного производства. На практике уведомления размещаются в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Дальше при долевом строительстве есть два сценария: дольщик может отказаться от квартиры и потребовать вернуть деньги или претендовать на передачу своего объекта после завершения строительства.

Сценарий первый. Если ДДУ заключен с использованием эскроу-счёта, участник долевого строительства вправе в любой момент до ввода дома в эксплуатацию отказаться от договора и вернуть вложенные средства. Банк, в котором открыт счёт эскроу, вернёт деньги напрямую покупателю после погашения в ЕГРН записи о регистрации ДДУ.

Сценарий второй. Если покупатель рассчитывает получить объект после завершения строительства, он вправе включить свои требования к застройщику в реестр требований участников долевого строительства. В этом случае деньги со счёта эскроу списываются на специальный счёт в законном порядке.

Важно:

Включить требования в реестр нужно в срок — 45 дней со дня получения уведомления от конкурсного управляющего. Уведомление считается полученным после 15 дней со дня его опубликования.

Суммарный срок для включения в реестр составляет 60 календарных дней со дня публикации уведомления в официальном издании.

Если срок включения в реестр не истёк, конкурсный управляющий обязан рассмотреть требования дольщика в течение 15 рабочих дней. После этого покупатель жилья получит решение или отказ во включении требований в реестр.

Если срок для включения требований истёк, но по уважительной причине, то он может быть восстановлен в судебном порядке. Для этого нужно направить ходатайство в арбитражный суд.

«Не все дольщики могут воспользоваться правом требования на передачу своего объекта. Например, закон о банкротстве не предусматривает включение в реестр требования лиц о передаче нежилых помещений, площадь которых составляет более 7 квадратных метров.  То есть лица, купившие помещение, относящееся к коммерческой недвижимости, могут предъявить к застройщику исключительно денежные требования», — пояснила Алена Жукова.

Эксперт подчеркнула, что дольщик также не всегда может изменить своё решение — такое право не установлено законом. Поэтому если дольщик решил поменять вид компенсации, дело будет рассматриваться судом в индивидуальном порядке.

Новости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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Комментарии2
П
Пользователь
25 нояб 2024

очень своевремнная статья. ведь снижение покупательноф активнгости всвязи с ужесточением ипотеки, может привести к задержкам строительства и даже иногда к банкротствам застрощиков

Домклик
25 нояб 2024

Пользовательздравствуйте! Рады помочь 💚

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