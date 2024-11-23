В Росреестре напомнили, как поступать дольщикам при банкротстве застройщика
Даже используя эскроу-счёт, важно знать порядок действий на случай банкротства застройщика. В Управлении Росреестра по Москве рассказали, как дольщикам в такой ситуации не остаться без инвестиций и недвижимости.
«С заявлением о признании застройщика банкротом может обратиться сам застройщик, уполномоченные органы и кредитор, в том числе участник долевого строительства. Также правом на обращение в суд с подобным заявлением обладает ППК "Фонд развития территорий"», — рассказывает Алёна Жукова, начальник отдела государственной регистрации объектов нового строительства столичного Росреестра.
Конкурсный управляющий, назначенный арбитражным судом, обязан известить дольщика о банкротстве в течение 15 дней после решения признать должника банкротом и открытия конкурсного производства. На практике уведомления размещаются в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Дальше при долевом строительстве есть два сценария: дольщик может отказаться от квартиры и потребовать вернуть деньги или претендовать на передачу своего объекта после завершения строительства.
Сценарий первый. Если ДДУ заключен с использованием эскроу-счёта, участник долевого строительства вправе в любой момент до ввода дома в эксплуатацию отказаться от договора и вернуть вложенные средства. Банк, в котором открыт счёт эскроу, вернёт деньги напрямую покупателю после погашения в ЕГРН записи о регистрации ДДУ.
Сценарий второй. Если покупатель рассчитывает получить объект после завершения строительства, он вправе включить свои требования к застройщику в реестр требований участников долевого строительства. В этом случае деньги со счёта эскроу списываются на специальный счёт в законном порядке.
Включить требования в реестр нужно в срок — 45 дней со дня получения уведомления от конкурсного управляющего. Уведомление считается полученным после 15 дней со дня его опубликования.
Суммарный срок для включения в реестр составляет 60 календарных дней со дня публикации уведомления в официальном издании.
Если срок включения в реестр не истёк, конкурсный управляющий обязан рассмотреть требования дольщика в течение 15 рабочих дней. После этого покупатель жилья получит решение или отказ во включении требований в реестр.
Если срок для включения требований истёк, но по уважительной причине, то он может быть восстановлен в судебном порядке. Для этого нужно направить ходатайство в арбитражный суд.
«Не все дольщики могут воспользоваться правом требования на передачу своего объекта. Например, закон о банкротстве не предусматривает включение в реестр требования лиц о передаче нежилых помещений, площадь которых составляет более 7 квадратных метров. То есть лица, купившие помещение, относящееся к коммерческой недвижимости, могут предъявить к застройщику исключительно денежные требования», — пояснила Алена Жукова.
Эксперт подчеркнула, что дольщик также не всегда может изменить своё решение — такое право не установлено законом. Поэтому если дольщик решил поменять вид компенсации, дело будет рассматриваться судом в индивидуальном порядке.
очень своевремнная статья. ведь снижение покупательноф активнгости всвязи с ужесточением ипотеки, может привести к задержкам строительства и даже иногда к банкротствам застрощиков
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