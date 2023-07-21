Число сделок по льготной ипотеке в 2023 году выросло почти на 40%
Аналитики Домклик посчитали число выдач льготной ипотеки в Сбере за первое полугодие 2023 года и выяснили, какие ипотечные программы с господдержкой пользовались наибольшей популярностью у россиян.
С января по июнь 2023 года заемщики заключили около 200 тыс. сделок по программам льготной ипотеки. Это на 37,3% больше, чем во втором полугодии 2022 года.
Семейная ипотека
Первое полугодие 2023 года отличилось существенным укреплением спроса на Семейную ипотеку: с января по июнь число выдач по этой программе увеличилось в три раза, а ее доля в общем количестве выдач выросла с 11% до 16-17%.
В период с февраля по апрель Семейная ипотека занимала лидирующие позиции среди льготных программ жилищного кредитования. Это стало результатом расширения ее условий в начале года, когда к программе получили доступ семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.
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«Господдержка»
В мае и июне «Господдержка» вновь заняла первую строчку среди льготных программ: ее доля выросла практически до 18%. Это стало следствием активизации заемщиков на рынке ИЖС, где большинство выдач приходится на эту программу. В мае-июне доля «Господдержки» в общем количестве выдач на кредитование ИЖС составила 61–62%.
IT-ипотека
Спрос на IT-ипотеку также вырос в этом году: количество выдач по этой программе не опускалось с марта ниже 1 тыс. шт., а ее доля в общем числе кредитов увеличилась с 0,5% в январе до 1,1% в июне. Причина — смягчение условий выдачи ипотеки. Напомним, что в январе 2023 года минимальная зарплата, необходимая для получения кредита, снизилась со 150 до 120 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках (кроме Москвы) и со 100 до 70 тыс. рублей — в других населенных пунктах.
Как менялся спрос на льготные ипотечные программы в июне 2023
В июне спрос на льготную ипотеку сохранялся на очень высоком уровне: количество выдач составило 41,5 тыс. Доля льготных кредитов в общем числе выдач практически не изменилась по сравнению с маем и составила 37,2% (-1,1%).
Как и в мае, среди льготных программ жилищного кредитования вновь доминирует «Господдержка»: ее доля в структуре выдач была равна 17,6%, практически не изменившись с прошлого месяца (-0,3% с мая). Наибольший процент выдач обнаружен в удаленной Республике Хакасия (27,9%), а также в обеих столицах (Санкт-Петербург — 27,3%, Москва — 25%).
Доля выдач по Семейной ипотеке также остается стабильно высокой, составив 16,3% (-0,7% с мая). В июне Семейную ипотеку чаще всего оформляли в Республике Адыгея (33,5%), Республике Хакасия (27%) и Краснодарском крае (25,2%).
Доля IT- и Дальневосточной ипотеки осталась прежней — 1,1% и 2,3% соответственно.
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