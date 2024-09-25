Число ДДУ с эскроу в Москве в августе достигло 97,9%
Жители Москвы в августе оформили около 8,5 тыс. договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов, это 97,9% от общего числа сделок. Об этом сообщил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.
Речь идет как о жилой, так и о нежилой недвижимости.
По сравнению с июлем число ДДУ с эскроу сократилось на 24,9%, с августом прошлого года — на 45,6%. По словам Майданова, это связано с уменьшением количества зарегистрированных в августе договоров на первичном рынке.
«Тем не менее их доля (97,9%) превосходит уровень не только августа прошлого и позапрошлого годов (94,8% и 91,4% соответственно), но и остается выше текущего среднегодового значения (97,2%)», — отметил Игорь Майданов.
По данным ведомства, в январе-августе в Москве зарегистрировали 86,53 тыс. ДДУ с эскроу. Это больше значений аналогичных периодов 2023-го и 2022-го на 0,2% и 23,8% соответственно.
Доля договоров с эскроу на первичном рынке за восемь месяцев этого года составила 97,1% от общего числа. По сравнению с двумя прошлыми годами показатель выше на 6,7% и 14,4% соответственно.
Эскроу-счет: как это работает и что нужно знать покупателю квартиры в новостройке
Вы можете оставить первый.