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Новости
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Число ДДУ с эскроу в Москве в августе достигло 97,9%

Дата публикации: 25 сен 2024
Число ДДУ с эскроу в Москве в августе достигло 97,9%

Жители Москвы в августе оформили около 8,5 тыс. договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов, это 97,9% от общего числа сделок. Об этом сообщил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

Речь идет как о жилой, так и о нежилой недвижимости.

По сравнению с июлем число ДДУ с эскроу сократилось на 24,9%, с августом прошлого года — на 45,6%. По словам Майданова, это связано с уменьшением количества зарегистрированных в августе договоров на первичном рынке.

«Тем не менее их доля (97,9%) превосходит уровень не только августа прошлого и позапрошлого годов (94,8% и 91,4% соответственно), но и остается выше текущего среднегодового значения (97,2%)», — отметил Игорь Майданов.

По данным ведомства, в январе-августе в Москве зарегистрировали 86,53 тыс. ДДУ с эскроу. Это больше значений аналогичных периодов 2023-го и 2022-го на 0,2% и 23,8% соответственно.

Доля договоров с эскроу на первичном рынке за восемь месяцев этого года составила 97,1% от общего числа. По сравнению с двумя прошлыми годами показатель выше на 6,7% и 14,4% соответственно.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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