Частные дома в России подорожали на 17,5% за год
Средняя стоимость загородного дома в России увеличилась на 17,5% за год, до 7,4 млн руб. в марте 2024-го. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Как выяснили аналитики, с апреля прошлого года цены на дома выросли везде, кроме Магаданской области (-8,3%), Еврейской автономной области (-3,2%) и Ненецком автономном округе (-1,5%).
Больше всего за это время подорожали коттеджи в республике Алтай (+58,5%), Дагестане (+35,2%), Чувашии (+33,9%), Челябинской (+31,2%), Кировской (+30,3%), Смоленской (+30,1%), Тамбовской (+29,5%) и Курганской (+28,4%) областях, а также в Удмуртии (+27,2%) и Ингушетии (+27,1%).
В Москве стоимость домов увеличилась на 18,2%, в Московской области — на 25,1%, в Санкт-Петербурге — на 17,9%.
Какова динамика цен за первый квартал
Если посмотреть на данные за первый квартал этого года, то частные дома прибавили в цене во всех регионах, кроме пяти. Это Мурманская область (–9,3%), Камчатский край (-4%), Еврейская автономная область (-3,6%), Магаданская область (-2,6%) и Ханты-Мансийский автономный округ (-1,9%).
Сильнее всего коттеджи подорожали в Санкт-Петербурге — на 22,9% за квартал, почти до 23,6 млн руб. В лидерах по росту цен также республика Алтай (+18,8%), Кировская (+14,1%) и Ульяновская (+14%) области, Чукотский автономный округ (+13,6%), Чувашия (+13,6%), Ивановская область (+13,2%), Чечня (+13,2%), Дагестан (+13,1%) и Тамбовская область (+12,5%).
В среднем по России стоимость домов увеличилась на 7,3%.
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Здравствуйте! Это новость на основании исследования от портала «Мир квартир».