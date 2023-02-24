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Новости
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Центробанк планирует ввести стандартизированные схемы ипотеки

Дата публикации: 24 фев 2023
Центробанк планирует ввести стандартизированные схемы ипотеки

Центробанк рассмотрит вопрос о введении стандартизированной схемы ипотечного кредитования, которой не будут присущи риски, свойственные «нестандартным»практикам.Ранее в ЦБ уже анонсировали меры против ипотеки от застройщика с экстремально низкими ставками, которые достигаются за счет завышение стоимости квартир до 30%. Они начнут действовать с 1 мая 2023 года. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что застройщики запускают новые нестандартные предложения на рынке ипотеки для привлечения покупателей. Например, с возвратом первого взноса в размере 15% от стоимости квартиры. При этом цена недвижимости становится на 10–15% выше, чем при обычной покупке.«Мы также занимаемся подготовкой рекомендаций для банков по работе с ипотечными кредитами, выданными в рамках "льготной ипотеки от застройщика". Дополнительно мы планируем рассмотреть вопрос введения стандартизированной схемы ипотечного кредитования, которой не будут присущи риски, свойственные "нестандартным" практикам», — сообщили в ЦБ.

Какие меры против ипотеки со ставками под 0,1% разработал Центробанк

С мая регулятор устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, взятым по договорам долевого участия в строительстве.

«Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки. В дополнение к повышенным резервам по кредитам с экстремально низкими ставками, которые компенсируют процентные риски банков на горизонте жизни ипотечного кредита, макропруденциальные надбавки обеспечат накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья», — подчеркнул регулятор.

Повышенные надбавки действуют как страховка банков от рисков неисполнения заемщиками своих обязанностей. Макропруденциальные надбавки — это комплекс превентивных мер, которые минимизируют риски для финансового сектора.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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