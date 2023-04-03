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Исследование Домклик: в марте спрос на ипотеку Сбера вырос на 34%

Дата публикации: 03 апр 2023
Исследование Домклик: в марте спрос на ипотеку Сбера вырос на 34%

В марте 2023 года Сбер выдал 103,3 тыс. жилищных кредитов на 335 млрд рублей. По данным Домклик, это на 34% больше, чем в феврале, по количеству кредитов. В денежном выражении прирост составляет 36%.

По-прежнему очень востребована льготная ипотека с господдержкой. По данным аналитиков Домклик, 37,7 тыс. кредитов на 156,9 млрд рублей оформлено в марте (+53% к февралю) по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT».

По «Семейной ипотеке» — на 75,1 млрд рублей (+50%, в феврале — 50 млрд рублей).

По «Господдержке» граждане взяли ипотеку Сбера на 63,1 млрд рублей — на 63% больше, чем в феврале (38,7 млрд рублей).

По «Дальневосточной ипотеке» — на 10,8 млрд рублей (+37%, в феврале — 7,8 млрд рублей).

По «Ипотеке для IT» — на 7,7 млрд рублей (+63%, рекорд за всё время действия программы).

По данным Домклик, чаще всего льготную ипотеку в марте оформляли жители Москвы (17,7 млрд рублей — на 56% больше, чем в феврале), Московской области (12,1 млрд рублей, +47%), Санкт-Петербурга (12 млрд рублей, +72%), Краснодарского края (11,5 млрд рублей, +57%) и Тюменской области (8,2 млрд рублей, +53%).

Всего в первом квартале 2023 года, по данным Домклик, Сбер выдал 234 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 754,5 млрд рублей.

Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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