Сколько нужно времени, чтобы накопить на 1 кв. м жилья — аналитика Домклик
Аналитики Домклик выяснили, как за последние годы изменились сроки накопления на квартиру в разных регионах России.
Если коротко, то в большинстве регионов этот показатель вырос, а быстрее всего накопить на условный «квадрат» в новостройке получится у жителей Челябинской области, Красноярского края и Волгоградской области.
Как считали
Статистика по стоимости квадратного метра и доходу заёмщиков приводится на основании ипотечных сделок Сбера за февраль 2023 года (взяты медианные показатели). При определении срока накопления предполагалось, что потенциальный покупатель откладывает весь свой доход целиком.
В каких регионах можно быстрее всего накопить на 1 кв. м жилья
По подсчётам аналитиков Домклик, заёмщику Сбера из Челябинской области в среднем требуется 37 дней, чтобы накопить на «квадрат» в новостройке. Это самый короткий срок среди рассматриваемых топ-18 регионов по числу ипотечных выдач. В Красноярском крае и Волгоградской области данный показатель составляет 38 дней.
Больше всего времени для накопления средств на покупку 1 кв. м на первичном рынке потребуется заёмщикам из Санкт-Петербурга (55 дней), Пермского края (53 дня) и Нижегородской области (51 день).
В рейтинге регионов по этому показателю Москва занимает 12-е место — здесь собрать нужную сумму получится в среднем за 48 дней.
Как изменились сроки накопления на квартиру
Аналитики Домклик отмечают, что за последние 4 года — с февраля 2019 по февраль 2023 — средний срок накопления вырос в большинстве регионов. Самый заметный рост зафиксирован в регионах с высоким спросом на жильё — в Краснодарском крае (с 36 до 45 дней), Омской области (с 38 до 47 дней), а также в Республике Татарстан (с 44 до 51 дня).
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