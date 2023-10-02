Как исправить ошибки в кредитной истории
Представим ситуацию: банк не дает кредит, хотя у вас хороший доход и нет просрочек по другим займам. Возможно, в вашу кредитную историю (КИ) вкралась ошибка, которая ставит крест на вас как на надежном заемщике.
Хорошая новость: это не окончательный приговор. Как исправить ошибку в кредитной истории, рассказываем в нашей статье.
Какие ошибки бывают в кредитной истории
Кредитная история — это досье, в котором хранится история взаимоотношений человека с банком. То есть вся подноготная о том, сколько у вас было кредитов и насколько дисциплинированно вы их погашали. От КИ зависит кредитный рейтинг. Если он высокий, тогда и вероятность одобрения кредита возрастает.
Источниками информации для наполнения кредитной истории выступают банки, а также микрофинансовые организации, страховые компании, операторы инвестиционных платформ, лизинговые компании — все они обязаны предоставлять данные о своих клиентах в одно из бюро кредитных историй (БКИ).
Также в БКИ может передаваться информация о долгах за ЖКХ и услуги связи (по которым есть соответствующие судебные решения) или от судебных приставов, например, по невыплаченным алиментам. При этом кредитная история может храниться не в одном, а сразу в нескольких БКИ. По ситуации на 1 октября 2023 года в России работают шесть БКИ. Быстро проверить свою кредитную историю можно с помощью онлайн-сервиса Сбера.
В БКИ банки обращаются и для получения информации о потенциальном заемщике. А именно: какие непогашенные кредиты есть у заемщика в других банках, каково их количество, сумма, должным ли образом клиент относился к погашению своих финансовых обязательств. На основании этой информации банк принимает решение о возможности выдачи кредита обратившемуся клиенту.
Если в одобрении заявки было отказано, физлицо также вправе запросить свою кредитную историю в БКИ. Подробно о том, как проверить свою кредитную историю, можно почитать здесь.
Идеальной кредитной историей могут похвастаться далеко не все заемщики. Причем речь не идет о злостных неплательщиках. Иногда человек просто не успевает вовремя внести следующий платеж по кредиту, либо банк допускает ошибку при внесении новой записи, а еще бывает, что кредитная история страдает от действий мошенников. Все это отражается в КИ и может послужить основанием для отказа при следующем обращении в банк.
Когда ошибки возникают по вине заемщика
Есть ситуации, в которых человек не считает, что каким-то образом нарушил график погашения кредита. Однако для банка ситуация выглядит иначе. Например, при погашении кредита заемщик мог не доплатить пару рублей или даже копеек, в таком случае кредит останется открытым. В этой связи рекомендуется перепроверять данные при закрытии кредита — вся ли сумма погашена.
Бывают случаи, когда просрочка возникла из-за того, что очередной платеж был сделан в последний день после 21:00. В этой ситуации банк зачислит средства только на следующий день.
К тому же важно помнить, что банки не проверяют достоверность данных в КИ, — следить за этим нужно самостоятельно.
Когда ошибки возникают по вине банка
В случае с банками ошибки, которые приводят к появлению недостоверных данных в кредитной истории и влияют на будущие решения банков, чаще всего возникают по причине программного сбоя или чьей-то невнимательности.
Условно ошибки банков можно разделить на четыре группы:
- Банк не передал информацию. Заемщик полностью погасил долг, но банк не передал информацию об этом в БКИ. Из-за этого другим банкам кажется, что у вас есть незакрытый долг, который повышает долговую нагрузку и снижает ваши шансы на получение кредита.
- Допущена ошибка при передаче данных. Если процесс не автоматизирован и записи по каждой операции делают сотрудники банка, то могут возникнуть опечатки, ошибки.
- Продублирована информация. Бывает, что банк из-за технической ошибки может отразить в вашей кредитной истории один и тот же действующий кредит дважды. Это будет воспринято как удвоенная кредитная нагрузка и снизит вероятность одобрения кредита.
- Перепутали с тезкой. Иногда банки вносят в КИ данные другого недобросовестного заемщика, у которого полностью совпадают Ф.И.О. и дата рождения.
Когда ошибки возникают по вине мошенников
С развитием цифровых технологий утечки персональных данных случаются довольно часто. Бывают случаи, когда мошенники оформляют кредиты по чужим документам. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нелишним будет пару раз в год проверить свою кредитную историю. Это особенно важно, если был утерян паспорт или вы где-то оставляли ксерокопию своих документов.
Но бывает, граждане сами поддаются на уловки мошенников и добровольно передают им личные данные, например в телефонном разговоре. Это может грозить оформлением кредитной карты на ваше имя и списанием денег с нее. Или кто-то оформил микрозаем на ваше имя и получил средства.
При обнаружении чужого кредита, оформленного на себя, нужно заявить в полицию, а после обратиться в банк, выдавший заем. При обращении в кредитную организацию необходимо собрать документы, подтверждающие, что вы не получали кредитные деньги и не оформляли договор, в том числе сделать выписки со своих банковских счетов.
Как исправить неверные сведения
Шаг 1. Запросите свою кредитную историю
Чтобы узнать свою КИ, сначала нужно выяснить, в каком БКИ она хранится. Для этого необходимо направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Сделать это удаленно можно через портал «Госуслуги» или официальный сайт Центробанка. Не стоит путать ЦККИ с БКИ. В ЦККИ можно узнать только, в каких бюро хранится кредитная история. Саму кредитную историю нужно запрашивать отдельно в БКИ, в котором она и находится.
Получив сведения о БКИ, можно направить запрос туда напрямую либо сделать это через банк, микрофинансовую организацию, операторов инвестиционных платформ, кредитные кооперативы, заключившие договор об оказании информационных услуг с этим БКИ. Бесплатно получить сведения получится не более двух раз в течение года. За плату без указания причины обращения можно запросить КИ любое количество раз.
С 1 января 2022 года срок хранения кредитной истории был сокращен с 10 до 7 лет. Он рассчитывается в отношении каждой записи в КИ, а не в целом для всей кредитной истории.
Шаг 2. Внимательно изучите данные
Проверьте действующие кредиты на предмет просрочки, убедитесь, что все предыдущие долговые обязательства погашены и у вас нет «лишних» кредитов. Если обнаружили ошибку, надо убедиться, что сведения действительно неверные, потому что исправлению подлежат только ошибочные данные.
Предлагать «очистить» кредитную историю могут только мошенники. Обнулить КИ можно, только если погасить все имеющиеся долги и не брать новые кредиты в течение последующих 7 лет. Изъять сведения из БКИ нельзя. Законом «О кредитных историях» такая возможность для граждан не предусмотрена.
Шаг 3. При обнаружении недостоверной информации обратитесь в банк или в БКИ
Подайте заявление в БКИ, сформировавшее отчет, приложив основания для удаления неверных записей — справку об отсутствии задолженности по кредиту, исполненные платежные поручения или квитанции с датой внесения платежа, выписку по счету за период, заверенную банком.
На основании заявления БКИ делает запрос в банк и вносит корректировки в течение 20 дней с момента получения заявления. Если по истечении этого срока неверные сведения не удалены, можно попросить в письменной форме объяснить причину. Все обращения можно подать в личном кабинете на сайте БКИ или отправить по почте.
Также имеет смысл действовать через банк, в котором обнаружили ошибку. Подробно опишите проблему, укажите сведения, которые считаете неверными, попросите кредитную организацию их исправить. Правда, если договор на кредит или кредитную карту заключили мошенники с помощью ваших документов, доказать это сложнее. Особенно если были использованы данные вашего действующего паспорта, который не был утерян.
В этом случае необходимо затребовать идентификационные сведения к договору, например фото заемщика, которое банк делает при подписании. Поскольку процедура связана с доступом к личным данным, может потребоваться помощь адвоката. А вот если договор был оформлен на недействительный паспорт, ответственность за это несет уже сам банк.
Если при непосредственном обращении в БКИ или банк исправить ошибку не удалось, следующим этапом станет обращение в суд. Для этого понадобится официальный отказ с указанием причины.