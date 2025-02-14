Путин рекомендовал ускорить запуск ИЖС с эскроу
Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам создать условия для ускоренного запуска проектов ИЖС с применением эскроу-счетов. Список поручений размещен на сайте Кремля.
«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации обеспечить: создание условий для ускоренного запуска проектов строительства индивидуальных жилых домов с использованием счетов эскроу», — говорится в тексте поручений.
Вместе с тем, согласно документу, им следует регулярно мониторить сферу ИЖС, в том числе на соблюдение закона «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу».
Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 июня 2025 года.
Закон, который распространит механизм эскроу-счетов на ИЖС, вступит в силу 1 марта 2025 года. Деньги на таком счете будут заморожены до передачи объекта заказчику.
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