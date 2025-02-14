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Новости
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Путин рекомендовал ускорить запуск ИЖС с эскроу

Дата публикации: 14 фев 2025
Путин рекомендовал ускорить запуск ИЖС с эскроу

Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам создать условия для ускоренного запуска проектов ИЖС с применением эскроу-счетов. Список поручений размещен на сайте Кремля.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации обеспечить: создание условий для ускоренного запуска проектов строительства индивидуальных жилых домов с использованием счетов эскроу», — говорится в тексте поручений.

Вместе с тем, согласно документу, им следует регулярно мониторить сферу ИЖС, в том числе на соблюдение закона «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу».

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 июня 2025 года.

Закон, который распространит механизм эскроу-счетов на ИЖС, вступит в силу 1 марта 2025 года. Деньги на таком счете будут заморожены до передачи объекта заказчику.

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Новости
ИЖС
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Какие плюсы вы видите в механизме эскроу?
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Комментарии4
В
Вячеслав П.
14 фев 2025

Автоматом деньги поступят застройщику под 1% при заключении контракта?

Домклик
5 дней назад

Вячеслав П.здравствуйте! Для решения этого вопроса, мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. О том, как получить консультацию менеджера Домклик PRO, рассказали в нашей статье.

Г
Гарник Т.
14 фев 2025

А что будет с базовыми ипотеками ИЖС самострой и траншами?

Домклик
5 дней назад

Гарник Т.здравствуйте! Такой информации нет. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.

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