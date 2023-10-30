Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
8K

ЦБ разработает систему сбережений для первого взноса по ипотеке к 2026 году

Дата публикации: 30 окт 2023
ЦБ разработает систему сбережений для первого взноса по ипотеке к 2026 году

Банк России продолжает работу над созданием системы жилищных сбережений для накопления первого взноса по ипотеке. Об этом сообщается в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и 2025-2026 годы.

«Продолжится реализация проекта по созданию в России системы жилищных сбережений, которая предоставит гражданам возможность накопления первоначального взноса на специальном счете жилищных сбережений с правом последующего заключения договора ипотечного кредита на специальных условиях», — говорится в документе.

По данным регулятора, механизм позволит увеличить ресурсы кредитных организаций, а также повысит регулирование долговой нагрузки граждан.

В то же время Центробанк проработает вопрос долгосрочных банковских вкладов, включая безотзывные сертификаты.

«Для обеспечения привлекательности таких вкладов планируется рассмотреть возможность наделить их повышенной страховой защитой системы страхования вкладов», — добавили в ЦБ.

Ранее Домклик писал, что в России запустят надежный механизм накопления денег на ипотеку.

Читайте также: Какие бывают ипотечные программы в России

Новости
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Ипотека без первого взноса в Сбере: как получить
192K
Почему банки повышают ставки по ипотеке
45K
Кредит под залог недвижимости в СберБанке: как получить до 20 млн рублей на любые цели
54K
Как взять ипотеку с низким первоначальным взносом
95K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
28
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
864
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
122
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал