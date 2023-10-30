ЦБ разработает систему сбережений для первого взноса по ипотеке к 2026 году
Банк России продолжает работу над созданием системы жилищных сбережений для накопления первого взноса по ипотеке. Об этом сообщается в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и 2025-2026 годы.
«Продолжится реализация проекта по созданию в России системы жилищных сбережений, которая предоставит гражданам возможность накопления первоначального взноса на специальном счете жилищных сбережений с правом последующего заключения договора ипотечного кредита на специальных условиях», — говорится в документе.
По данным регулятора, механизм позволит увеличить ресурсы кредитных организаций, а также повысит регулирование долговой нагрузки граждан.
В то же время Центробанк проработает вопрос долгосрочных банковских вкладов, включая безотзывные сертификаты.
«Для обеспечения привлекательности таких вкладов планируется рассмотреть возможность наделить их повышенной страховой защитой системы страхования вкладов», — добавили в ЦБ.
Ранее Домклик писал, что в России запустят надежный механизм накопления денег на ипотеку.