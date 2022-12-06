Почему банки повышают ставки по ипотеке
В ноябре 2022 года года некоторые российские банки повысили ставки по своим ипотечным программам несмотря на то, что ключевая ставка Банка России остается неизменной с 16 сентября. Разбираемся, почему это происходит.
Что происходит в банковском секторе
Последние три недели в России наблюдается рост стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) — долговых бумаг, которые выпускаются государством. Рост облигаций происходит в том числе на разных сроках — как долгосрочных, так и краткосрочных. В связи с этим некоторые банки подняли ставки по ипотеке и кредитам.
Простыми словами, ОФЗ — кредит, который государство берет в долг у инвесторов. За это государство обязуется выплатить им в определенные сроки процент за пользование их деньгами. Инвесторы, купившие ОФЗ, фактически становятся кредиторами государства.
ОФЗ выпускаются Министерством финансов России для покрытия дефицита федерального бюджета и погашения долговых обязательств, согласно ст. 103 «Бюджетного кодекса РФ» от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ. При этом ОФЗ относятся к долговым обязательствам РФ и входят в состав государственного внутреннего долга России.
Раньше, когда ключевая ставка снижалась, доходность ОФЗ нового выпуска тоже снижались в цене (но уже обращающиеся ОФЗ на рынке по старой ставке, наоборот, дорожали). Сейчас доходность облигаций федерального займа растет, в то время как ключевая ставка не меняется.
Для граждан основная причина изменения ипотечных ставок — это изменение ключевой ставки Центробанка. Но с точки зрения экономики, для банков главное — это стоимость ОФЗ. Если ОФЗ растет, то вслед за этим банки вынуждены поднимать ставки.
Сейчас динамика по ключевой ставке и долгосрочной стоимости заимствования ОФЗ находится в разнонаправленных трендах. Стоимость заимствования ОФЗ растет уже несколько недель. Соответственно, дальнейшая такая динамика приведет к тому, что еще большему числу банков придется повышать ставки.
Как зафиксировать низкую ипотечную ставку до ее повышения
Если у вас уже оформлена ипотека, возможное повышение ставки вас не коснется — процентная ставка фиксируется после подписания кредитного договора на весь срок ипотеки.
Если вы только задумались о приобретении недвижимости в ипотеку, подачу заявки лучше не откладывать на потом.
После одобрения заявки ваша низкая ставка будет зафиксирована. У вас будет целых 90 дней на поиск подходящей недвижимости, согласование с банком и подготовку к сделке. Кроме того, вы сразу будете понимать свой бюджет на покупку недвижимости.
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Таким образом, если в течение 3 месяцев ставки по ипотеке повысятся, вас это никак не коснется. Также вы сразу сможете определить свой бюджет на покупку квартиры, исходя из собственных накоплений и одобренной банком суммы кредита.