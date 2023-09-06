ЦБ прогнозирует рекордные объемы выдачи льготной ипотеки в августе
Повышение ставок по рыночной ипотеке в перспективе может привести к дальнейшему переключению спроса на программы с господдержкой. Об этом сообщили аналитики Банка России в бюллетене «О чем говорят тренды».
«При этом в некоторых сегментах кредитования эффект от повышения ставки может быть немного искажен из-за действия льготных программ. В частности, повышение ставок по рыночной ипотеке в августе может привести к дальнейшему переключению спроса в этом сегменте на льготные программы, ставки по которым не меняются. По предварительной оценке, выдачи по льготным программам в августе могли стать рекордными», — говорится в сообщении.
Между тем, по оценке аналитиков ЦБ, начало действия с 1 октября запретительных макропруденциальных надбавок, особенно в сегменте ипотеки под залог договора долевого участия, должно в дальнейшем ограничить накопление рисков в данном секторе и обеспечить сбалансированный рост даже на фоне повышенного спроса на программы с господдержкой.
Эксперты также прогнозируют некоторое увеличение спроса на льготные автокредиты, связывая это с работой механизма субсидирования через предоставление скидки на покупку автомобиля, а не ставки кредита.
«Доля льготного кредитования в корпоративном сегменте невысока, поэтому эффективность трансмиссии повышения ключевой ставки в его динамику не будет значимо искажена», — уточнили в Центробанке.
Ранее Домклик писал, что правительство России обсуждает изменение условий льготной ипотеки. Кроме того, кабмин увеличил лимиты выдачи льготной ипотеки.