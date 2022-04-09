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Дом и уют
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7 способов сделать квартиру уютнее

Дата публикации: 09 апр 2022
7 способов сделать квартиру уютнее
Содержание

Дом — это место силы, которое дарит нам чувство спокойствия, гармонии и защищенности даже в самые непростые времена. О несложных и неочевидных способах сделать свою квартиру уютнее рассказывает компания «КВС».

Многоуровневое освещение

Правильно выстроенный свет способен наполнить дом теплом и уютом, создать стиль и подчеркнуть индивидуальность. Предпочтительно, чтобы в квартире было организовано многоуровневое освещение. Верхнее — это люстры, среднее — бра и настольные лампы, а нижнее — подсветка плинтуса. Такая система позволит менять атмосферу в квартире и создавать то освещенное пространство, то уютный полумрак.

На линейную подсветку стоит обратить особое внимание: это отличный способ добавить квартире стиля и элегантности. Подсветить можно пространство под навесными шкафчиками на кухне, потолочный карниз, рабочий стол, периметр пола или картины.

7 способов сделать квартиру уютнее №1

Внимание окнам

Размер и количество окон играют решающую роль в интерьере. Чем они больше, тем просторнее и воздушнее кажется помещение. Визуально увеличить окно можно с помощью пары нехитрых приемов. Во-первых, поднимите карниз под потолок. Во-вторых, повесьте объемные шторы.

Если вы только собираетесь приобретать жилье, обратите внимание на варианты с увеличенными окнами. В некоторых новостройках такие квартиры располагаются на последних этажах домов. Например, в ЖК «Ясно.Янино», «Новое Сертолово» и «ЮгТаун» от компании «КВС». 

Гирлянды

Отличная идея — использовать гирлянды не только в канун Нового года и Рождества. Эта деталь станет прекрасным всесезонным украшением, которое добавит дому волшебства и уюта. Гирлянды можно повесить на стены или окна либо положить в большую прозрачную вазу. Лучше, если они будут источать естественный и нейтральный свет. Яркие разноцветные огоньки могут утомлять, холодные оттенки сделают помещение неуютным, а от слишком теплого света вам будет хотеться спать.

7 способов сделать квартиру уютнее №2

Большой придверный коврик

Коврик у двери имеет не только утилитарное назначение. Это важная деталь интерьера прихожей, которая, в свою очередь, определяет первое впечатление от квартиры. Лучше, чтобы коврик был не куцым, а большим и широким. Это создаст ощущение простора.

Флорариум

Любые растения оживляют интерьер. Для оригинальности вместо привычных каланхоэ, кактусов и фиалок можно приобрести стильный моховой флорариум. Необычная композиция из растений, маленьких камней и фигурок может помещаться в вазе, стеклянной банке, прозрачном чайнике или даже в лампочке. При желании флорариум можно сделать своими руками.

Корзины и кашпо из джута

Плетеные фактуры — беспроигрышный способ добавить квартире мягкости и уюта. В последнее время популярность набирают предметы из джутового волокна: его еще называют индийской пенькой. Такие вещи не только стильные, но и экологичные.

В большой корзине из джута будет удобно хранить игрушки или мягкие тапочки. На крючки в ванной можно повесить плетеные системы хранения и поместить туда расчески, крема и прочую утварь. Еще один интересный вариант — кашпо из джута. Комнатные растения, облаченные в необычные одежды, станут настоящей изюминкой интерьера.

7 способов сделать квартиру уютнее №4

Индивидуальность

Завершающий совет для создания уюта — не гнаться за модой и не пытаться в точности скопировать интерьеры шоурумов, а создать свой неповторимый стиль. Пусть в квартире будет как можно больше вещей, которые отражают вашу индивидуальность: фотографии значимых событий из жизни, календарь с портретом кумира, грамоты со студенческих времен или написанная вами картина. 

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Обустройства жилья и комфорт
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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