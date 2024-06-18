Большинство россиян ждут снижения цен на жилье этим летом
Две трети (68,1%) опрошенных россиян считают, что стоимость квартир в ближайшие месяцы упадет. Таковы результаты исследования аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», с которыми ознакомился Домклик.
Большинство из них — 36,2% — полагают, что цены снизятся более чем на 5%, 31,9% рассчитывают на изменения в пределах 5%. Вместе с тем 17,9% респондентов уверены, что стоимость останется такой же, 9,9% заявили, что она повысится в пределах 5%, 4,1% прогнозируют рост более чем на 5%.
Для сравнения: три месяца назад в снижение цен верили 54,9%. Доля таких респондентов выросла за счет тех, кто надеется на существенную корректировку — более чем на 5%.
«Рынок жилья в преддверии трансформации, и люди это понимают. Массовая программа ипотеки с господдержкой, обеспечивавшая в последние годы высокий спрос на новостройки, близится к завершению, и продажи после ее окончания неминуемо просядут, что будет давить на цены», — отмечает руководитель аналитического центра Олег Репченко.
При этом о планах купить квартиру в ближайшие три месяца сообщили только 28,1% участников опроса. 71,9% приобретать жилье пока не собираются.
Какая ипотека лучше: популярные ипотечные программы, как получить скидку на ставку по ипотеке Сбера
Вы видели под какой процент дают сейчас ипотеки? Заработок должен быть от 120тысяч
Дмитрий А.Конечно цены неминуемо упадут, особенно на вторичке, никто не будет покупать - соответственно те, кто хотят продать вторичку - не смогут ближайшие 5 лет.
Дмитрий А.вы видели цены на стройматериалы и дефицит строителей? Квадратный метр должен быть от 120тысяч по себестоимости.
Дмитрий А.да, нам не хватает на покупку однокомнатной 1500000,платеж на 15 лет по 30 тысяч каждый месяц, квартира 37 кв м. Вторичка 1987 года, ужас
Лилия В.здравствуйте. Для снижения размера платежа можно увеличить срок кредитования или еще немного подкопить первоначальный взнос.
Как купить квартиру если они слишком дорогие , если ипотеку дают меньшую сумму , откуда взять 3 млн . особенно многодетным семьям , простым людям