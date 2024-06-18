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Новости
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Большинство россиян ждут снижения цен на жилье этим летом

Дата публикации: 18 июн 2024
Большинство россиян ждут снижения цен на жилье этим летом

Две трети (68,1%) опрошенных россиян считают, что стоимость квартир в ближайшие месяцы упадет. Таковы результаты исследования аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», с которыми ознакомился Домклик.

Большинство из них — 36,2% — полагают, что цены снизятся более чем на 5%, 31,9% рассчитывают на изменения в пределах 5%. Вместе с тем 17,9% респондентов уверены, что стоимость останется такой же, 9,9% заявили, что она повысится в пределах 5%, 4,1% прогнозируют рост более чем на 5%.

Для сравнения: три месяца назад в снижение цен верили 54,9%. Доля таких респондентов выросла за счет тех, кто надеется на существенную корректировку — более чем на 5%.

«Рынок жилья в преддверии трансформации, и люди это понимают. Массовая программа ипотеки с господдержкой, обеспечивавшая в последние годы высокий спрос на новостройки, близится к завершению, и продажи после ее окончания неминуемо просядут, что будет давить на цены», — отмечает руководитель аналитического центра Олег Репченко.

При этом о планах купить квартиру в ближайшие три месяца сообщили только 28,1% участников опроса. 71,9% приобретать жилье пока не собираются.

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Новости
Курс недвижимости
Недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А вы планируете покупать жилье в ближайшее время?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии6
Д
Дмитрий А.
18 июн 2024

Вы видели под какой процент дают сейчас ипотеки? Заработок должен быть от 120тысяч

П
Пользователь
19 июн 2024

Дмитрий А.Конечно цены неминуемо упадут, особенно на вторичке, никто не будет покупать - соответственно те, кто хотят продать вторичку - не смогут ближайшие 5 лет.

О
Олег Е.
19 июн 2024

Дмитрий А.вы видели цены на стройматериалы и дефицит строителей? Квадратный метр должен быть от 120тысяч по себестоимости.

Л
Лилия В.
19 июн 2024

Дмитрий А.да, нам не хватает на покупку однокомнатной 1500000,платеж на 15 лет по 30 тысяч каждый месяц, квартира 37 кв м. Вторичка 1987 года, ужас

Домклик
24 июн 2024

Лилия В.здравствуйте. Для снижения размера платежа можно увеличить срок кредитования или еще немного подкопить первоначальный взнос.

О
Ольга Р.
18 июн 2024

Как купить квартиру если они слишком дорогие , если ипотеку дают меньшую сумму , откуда взять 3 млн . особенно многодетным семьям , простым людям

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