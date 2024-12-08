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Новости
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Большинство россиян заявили о необходимости ремонта в своем жилье

Дата публикации: 08 дек 2024
Большинство россиян заявили о необходимости ремонта в своем жилье

Большая часть граждан (89%) рассказали, что в их квартире или доме нужно делать ремонт — капитальный или косметический. Таковы результаты опроса аналитического центра НАФИ.

Как пишет РБК, 4% признались, что их жилье в плохом состоянии, в нем срочно нужно ремонтировать все помещения и менять коммуникации. У 10% ситуация с недвижимостью такая же, но в обновлении нуждаются только основные помещения и коммуникации.

Еще 40% удовлетворены состоянием жилья, но хотели бы сделать в нем косметический ремонт. 35% считают, что их квартира или дом выглядят хорошо, но некоторое обновление не помешало бы. И только 11% участников исследования ответили, что их недвижимость не требует никакого ремонта.

Как показали результаты опроса, большинство россиян намерены делать несложный ремонт — косметический (46%) и мелкий (25%). Капитальный и комплексный — 11% и 10% соответственно. Потратить на это 28% респондентов хотели бы до 50 тыс. руб., 14% — 50-100 тыс. руб. Почти четверть (21%) опрошенных готовы выделить на такие работы свыше 100 тыс. руб.

Опрос проводился в сентябре этого года, в нем участвовали 1 тыс. совершеннолетних респондентов по всей России.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А ваша квартира нуждается в ремонте?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии4
П
Пользователь
4 дня назад

Делать сегодня ремонт - это не уважать заработанные деньги! Пока цены не снизят на кухни, ванны и плитку, не нужно даже ввязываться, больше потратите, чем получите.

Домклик
4 дня назад

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

С
Сергей Т.
4 дня назад

Пользовательпо-моему очень наивно у нас в стране ожидать какого-то снижения цен, особенно с такой инфляцией) А если уж они и снизятся, то незначительно и ненадолго, после чего снова продолжат свой логичный тренд вверх.

Домклик
4 дня назад

Сергей Т.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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