Большинство россиян считают себя финансово грамотными — опрос
Почти две трети (64%) опрошенных россиян заявили, что у них достаточно знаний для рациональной траты денег, больше всего таких респондентов в Оренбурге. Таковы результаты исследования «СберСтрахования».
Годом ранее граждан, которые высоко оценивают свои навыки обращения с деньгами, было 55%.
Чаще всего финансово грамотными себя называют люди в возрасте 18-30 лет (73%), реже всего — старше 60 лет (56%). Доля последних за год выросла на 7%.
О желании улучшить свои знания заявили 29% участников исследования. Они хотели бы лучше разбираться в инвестициях (38%), условиях ипотеки (35%), кредитах (33%) и вкладах (23%).
Выше всего свою финансовую грамотность оценили жители Оренбурга (97%), Владивостока (89%), Иркутска (88%), Астрахани (87%) и Красноярска (84%). Наименее сведущими в этом вопросе себя считают в Казани (44%) и Екатеринбурге (47%). В Москве и Санкт-Петербурге в своем умении рационально тратить деньги уверены лишь 49% и 54% респондентов.
Кроме того, как показали результаты опроса, россияне чаще всего получают знания о финансах через книги и профильные СМИ (48%), а также через блоги и соцсети (29%).
«Уровень финансовой грамотности повышается, и россияне все чаще используют вспомогательные онлайн-инструменты. Так, сервисами по управлению личными финансами в приложении Сбербанк Онлайн на ежедневной основе сейчас пользуется 26 млн клиентов, а год назад таких клиентов было 12,6 млн.», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.
Опрос проводился в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек.
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