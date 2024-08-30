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Новости
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Большинство россиян считают себя финансово грамотными — опрос

Дата публикации: 30 авг 2024
Большинство россиян считают себя финансово грамотными — опрос

Почти две трети (64%) опрошенных россиян заявили, что у них достаточно знаний для рациональной траты денег, больше всего таких респондентов в Оренбурге. Таковы результаты исследования «СберСтрахования».

Годом ранее граждан, которые высоко оценивают свои навыки обращения с деньгами, было 55%.

Чаще всего финансово грамотными себя называют люди в возрасте 18-30 лет (73%), реже всего — старше 60 лет (56%). Доля последних за год выросла на 7%.

О желании улучшить свои знания заявили 29% участников исследования. Они хотели бы лучше разбираться в инвестициях (38%), условиях ипотеки (35%), кредитах (33%) и вкладах (23%).

Выше всего свою финансовую грамотность оценили жители Оренбурга (97%), Владивостока (89%), Иркутска (88%), Астрахани (87%) и Красноярска (84%). Наименее сведущими в этом вопросе себя считают в Казани (44%) и Екатеринбурге (47%). В Москве и Санкт-Петербурге в своем умении рационально тратить деньги уверены лишь 49% и 54% респондентов.

Кроме того, как показали результаты опроса, россияне чаще всего получают знания о финансах через книги и профильные СМИ (48%), а также через блоги и соцсети (29%).

«Уровень финансовой грамотности повышается, и россияне все чаще используют вспомогательные онлайн-инструменты. Так, сервисами по управлению личными финансами в приложении Сбербанк Онлайн на ежедневной основе сейчас пользуется 26 млн клиентов, а год назад таких клиентов было 12,6 млн.», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Опрос проводился в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
01 сен 2024

Заголовок статьи, так поднял мне настроение... Хохочу всё время, не способен себе ужин готовить, даже!

Домклик
02 сен 2024

Пользовательздравствуйте! Рады, что наш материал вас так заинтересовал 💚

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