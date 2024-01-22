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В Сбере узнали, сколько россиян имеют пассивный доход

Дата публикации: 22 янв 2024
В Сбере узнали, сколько россиян имеют пассивный доход

У каждого четвертого жителя России есть пассивный доход, при этом у большинства он не превышает 20% от основного. Таковы результаты опроса СберСтрахования жизни и сервиса «Работа.ру».

Авторы исследования выяснили, что у 16% респондентов есть вклад или накопительный счет в банке, 4% инвестируют в ценные бумаги, 3% сдают в аренду недвижимость, машину или оборудование. При этом 1% опрошенных передал деньги в доверительное управление.

«У большинства (85%) из тех, кто сообщил о наличии пассивного дохода, его ежемесячный размер составляет около 20% от основного. И, как показало наше исследование, наиболее популярными среди россиян стали такие инструменты, как банковские вклады и накопительные счета», — рассказал директор по инвестициям СберСтрахования жизни Александр Тихомиров.

Как показал опрос, пассивный доход у 7% россиян составляет 20-50% от основного, у 1% — 50-80%, еще столько же получают пассивно 80-100%. Для 6% респондентов пассивный доход является единственным источником заработка.

Более трети (42%) опрошенных направляют пассивный доход на формирование финансовой подушки безопасности. 36% снова вкладывают деньги в акции для пополнения портфеля.

Почти четверть (23%) россиян откладывают на крупные покупки, по 17% — на отпуск или приобретение жилья. По 10% копят на оздоровительные и медуслуги. Кроме того, 9% респондентов живут на эти деньги, 3% — откладывают на создание бизнеса.

Читайте также: Стало известно, сколько россиян пополняют финансовую подушку безопасности

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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