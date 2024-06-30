Большинство россиян не хотели бы менять место жительства — опрос
Больше половины (60%) россиян остались бы жить в своем доме, даже имея возможность переехать. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.
Как выяснилось в ходе исследования, в котором участвовали 1,6 тыс. человек от 18 лет, другие 38% допускают смену места жительства, чаще всего — в пределах своего населенного пункта. Так, 12% могли бы переехать в другую квартиру в своем районе, 8% — в другой район.
Еще 5% заявили о готовности перебраться в другой населенный пункт в пределах региона, 9% — в другой регион, 4% — в другую страну.
Больше всего привязаны в своему дому владельцы загородной недвижимости. 75% из них не хотели бы переезжать, тогда как среди жителей современных домов и старого фонда таких 57% и 54% соответственно.
Также опрос показал, что почти треть (30%) респондентов живут в частных домах, 21% — в домах 70-80-х годов постройки, 17% — 90-х годов постройки, 11% — в недавно построенных современных многоэтажках, 10% — в хрущевках.
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