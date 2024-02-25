Свыше 60% россиян считают, что родители должны помочь детям с жильем
Большая часть (63%) россиян полагает, что родители должны участвовать в решении жилищного вопроса детей, 13% из них имеют в виду полную оплату покупки недвижимости. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.
Другие 50% считают, что родители должны лишь помочь с приобретением жилья. Еще 14% респондентов убеждены, что те не обязаны участвовать в покупке квадратных метров. 13% ответили, что все зависит от возможностей.
Чаще других говорят о том, что родители обязаны частично помогать детям с покупкой дома или квартиры, молодые люди до 25 лет (60% против 50% среди всех россиян).
Результаты опроса показали, что 22% россиян, у которых есть дети, помогли или помогают им купить недвижимость, оплатив ее частично или полностью. 33% намерены сделать это в будущем, 29% заявили о противоположных планах.
Респонденты, которые считают, что родители должны участвовать в решении жилищного вопроса детей, в основном аргументируют это важностью семейной поддержки. Так ответили 53% опрошенных. Большинство россиян с противоположным мнением обосновывают свою позицию тем, что нужно воспитывать в детях самостоятельность.