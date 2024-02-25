Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Свыше 60% россиян считают, что родители должны помочь детям с жильем

Дата публикации: 25 фев 2024
Свыше 60% россиян считают, что родители должны помочь детям с жильем

Большая часть (63%) россиян полагает, что родители должны участвовать в решении жилищного вопроса детей, 13% из них имеют в виду полную оплату покупки недвижимости. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Другие 50% считают, что родители должны лишь помочь с приобретением жилья. Еще 14% респондентов убеждены, что те не обязаны участвовать в покупке квадратных метров. 13% ответили, что все зависит от возможностей.

Чаще других говорят о том, что родители обязаны частично помогать детям с покупкой дома или квартиры, молодые люди до 25 лет (60% против 50% среди всех россиян).

Результаты опроса показали, что 22% россиян, у которых есть дети, помогли или помогают им купить недвижимость, оплатив ее частично или полностью. 33% намерены сделать это в будущем, 29% заявили о противоположных планах.

Респонденты, которые считают, что родители должны участвовать в решении жилищного вопроса детей, в основном аргументируют это важностью семейной поддержки. Так ответили 53% опрошенных. Большинство россиян с противоположным мнением обосновывают свою позицию тем, что нужно воспитывать в детях самостоятельность.

Читайте также: Как выделить доли детям в ипотечной квартире

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Зачем нужна временная прописка и как ее получить
116K
Аналитики выяснили, сколько россиян планируют купить жилье
1K
В Сбере назвали самые крупные траты на подростков
562
Нужно ли платить налог при продаже и покупке недвижимости с детскими долями
54K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
889
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал