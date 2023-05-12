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Больше трети ипотечных кредитов выдаётся по льготным программам — аналитика Домклик

Дата публикации: 12 мая 2023
Больше трети ипотечных кредитов выдаётся по льготным программам — аналитика Домклик

Аналитики Домклик посчитали число ипотечных сделок СберБанка за апрель 2023 года и выяснили, какие программы льготной ипотеки пользовались наибольшей популярностью у россиян.

В апреле спрос на льготные программы продолжает оставаться высоким: всего было выдано 37,6 тысяч таких кредитов. Доля выдач на льготных условиях по отношению к общему количеству изменилась незначительно (на 0,5%) и теперь составляет 36%.

Количество выданных кредитов по льготным программам в апреле 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества ипотек за месяц показаны зеленым, количество сделок и доля выдач по семейной ипотеке — синим, по IT-ипотеке — фиолетовым. Сделки по сельской и Дальневосточной ипотеки в данных регионах отсутствуют. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.
Количество выданных кредитов по льготным программам в апреле 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества ипотек за месяц показаны зеленым, количество сделок и доля выдач по семейной ипотеке — синим, по IT-ипотеке — фиолетовым. Сделки по сельской и Дальневосточной ипотеки в данных регионах отсутствуют. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.

При этом в отдельных регионах спрос на льготные программы продолжает расти. Наибольший прирост зафиксирован в Республике Тыва (+10,8%), Ленинградской области (+6,4%) и Республике Бурятия (+5%).

По доле сделок в общем количестве выдач «Господдержка» и семейная ипотека практически сравнялись друг с другом: по «Господдержке» было выдано 16,2% кредитов (16,9 тыс. выдач), по семейной ипотеке — 16,6% (17,4 тыс. выдач). 

Программа «Господдержки» по-прежнему больше всего востребована в Санкт-Петербурге и Москве: доля сделок относительно общего количества выдач составляет 25,3% и 23,3%. При этом наибольший прирост доли ипотечных сделок наблюдается в нестоличных регионах.

География заемщиков по программе семейной ипотеки отлична от «Господдержки» : наибольший процент сделок фиксируется в Республике Хакасии (28,8%), Республике Северная Осетия–Алания (27,9%), Республике Тыва (27,7%).

Что касается IT-ипотеки, то она продолжает набирать популярность: в апреле процент выдач составил 1,1%.  Отметим, что по сравнению со среднемесячной долей в 2022 году показатель увеличился почти в 3 раза. Программа пользуется наибольшим спросом в столичных городах: в Москве ее доля выросла до 3,7%, а в Санкт-Петербурге — до 2,7%.

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

Читайте также: Аналитики Домклик составили портреты ипотечных заемщиков по сегментам кредитования: инфографика

Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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