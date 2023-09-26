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Больше 3,7 тысяч IT-ипотек выдали в Москве с начала года

Дата публикации: 26 сен 2023
Больше 3,7 тысяч IT-ипотек выдали в Москве с начала года

Более 3,7 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки для IT-специалистов выдали в Москве за 7 месяцев 2023 года, что в 2,5 раза превышает показатель всего прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

«В январе — июле 2023 года в Москве выдали более 3,7 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки для IT-специалистов общим объемом свыше 46 млрд рублей», — цитирует пресс-служба и.о. заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, такой результат обусловлен такими изменениями в условиях программы, как расширение возрастных границ для получателей кредита с 22-44 лет до 18-50 лет и сокращение срока, который они должны проработать в компании для сохранения льготной ставки.

«Москва сохраняет лидирующие темпы по выдаче IT-ипотеки — на столицу приходится почти 27% от общего числа выданных в России в рамках программы льготных кредитов и более 38% их объема», — добавил Ефимов.

Ипотека для IT-специалистов в Сбере

Ставка по IT-ипотеке в Сбере — 5% годовых. Минимальный первоначальный взнос — 20,1% от стоимости жилья. Оформить льготную ипотеку могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Стаж — не менее 3 месяцев на текущем месте работы.

По программе можно купить квартиру или жилой дом от застройщика, участок с жилым домом либо построить жилой дом.

Ранее Домклик писал, что в России смягчили условия ипотеки для IT-специалистов.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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