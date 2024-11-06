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Более 70 тыс. россиян переехали из аварийных домов в 2024 году

Новости
06 нояб 2024
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Более 70 тыс. россиян переехали из аварийных домов в 2024 году

В России из аварийного жилья переселили 70,1 тыс. человек с начала года. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ).

«С начала 2024 года в России из аварийного жилья площадью 1,2 млн кв. м переехали 70,1 тыс. человек. На расселение непригодных для проживания домов ФРТ за 10 месяцев этого года перечислил 41,7 млрд руб., из них в октябре — 7 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Глава ФРТ Ильшат Шагиахметов напомнил, что регионы в этом году завершают программу расселения аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда». За время его действия, с 2019 года, власти расселили 12,7 млн кв. м непригодного жилья, благодаря чему жилищные условия улучшили почти 750 тыс. человек, рассказал он. За этот период фонд перечислил регионам на программу 472,89 млрд руб.

По словам Шагиахметова, больше всего граждан переехали из аварийных домов в Уральском федеральном округе (165,6 тыс. человек), Приволжском (151,7 тыс.) и Сибирском (113 тыс.).

Программа расселения аварийного жилья, запущенная в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году и рассчитанная до 2024-го, включает дома, признанные таковыми до 2017-го. Летом 2022 года власти запустили новую программу. Она охватывает многоквартирные дома, которые признали непригодными для проживания с 2017 по 2022 год.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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