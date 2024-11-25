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Более 650 млн рублей направят на помощь нуждающимся россиянам

Новости
Дата публикации: 25 нояб 2024
413
Более 650 млн рублей направят на помощь нуждающимся россиянам

Правительство России выделило дополнительные 654,5 млн руб. на финансирование социальных контрактов в 20 регионах. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Социальный контракт — это специальный договор, который заключают органы соцзащиты и граждане с низкими доходами. С помощью него можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы найти новую работу, открыть свое дело, получить деньги на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.

«Свыше 650 млн руб. будет дополнительно направлено 20 регионам для оказания помощи гражданам в форме социального контракта», — говорится в сообщении.

Как уточняется, эти деньги покроют расходы минимум по 2,5 тыс. соцконтрактов. Средства получат в том числе Алтай, Бурятия, Северная Осетия, Чечня и Чувашия.

Программу соцконтракта начали софинансировать из федерального бюджета в 2020 году. И с 2021-го такая поддержка стала доступна во всех регионах России. В этом году на эти цели в бюджете заложено более 31,5 млрд руб.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Получали ли вы помощь по соцконтракту? Насколько она была эффективной?
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