Более 650 млн рублей направят на помощь нуждающимся россиянам
Правительство России выделило дополнительные 654,5 млн руб. на финансирование социальных контрактов в 20 регионах. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Социальный контракт — это специальный договор, который заключают органы соцзащиты и граждане с низкими доходами. С помощью него можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы найти новую работу, открыть свое дело, получить деньги на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.
«Свыше 650 млн руб. будет дополнительно направлено 20 регионам для оказания помощи гражданам в форме социального контракта», — говорится в сообщении.
Как уточняется, эти деньги покроют расходы минимум по 2,5 тыс. соцконтрактов. Средства получат в том числе Алтай, Бурятия, Северная Осетия, Чечня и Чувашия.
Программу соцконтракта начали софинансировать из федерального бюджета в 2020 году. И с 2021-го такая поддержка стала доступна во всех регионах России. В этом году на эти цели в бюджете заложено более 31,5 млрд руб.
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