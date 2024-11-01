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Более 50% жителей многоэтажек не знают о заработке на общем имуществе

Новости
вчера 17:28
1K
Более 50% жителей многоэтажек не знают о заработке на общем имуществе
Содержание

Больше половины жителей многоквартирных домов не знали, что общедомовое имущество можно сдать в аренду и получить дополнительный доход. Об этом пишет РБК.

Таковы данные исследования «Оператора информационной системы» (это оператор ГИС ЖКХ и «Госуслуги Дом»). Он провел опрос в октябре 2024 года — в нем участвовали 1,5 тыс. владельцев квартир по всей России.

К общедомовому имуществу в МКД относятся, например, коридоры, лифты, крыши, фасады, лестницы и лестничные площадки, чердаки и подвалы, участок земли, на котором расположен дом, и многое другое. Право на него есть у всех собственников жилья, соответственно, они могут им распоряжаться.

Сколько россиян знают о таком способе заработка

Другая половина о такой возможности знает или что-то слышала. Почти все (97%) респонденты, которые не осведомлены об этом, не понимают, как именно начать зарабатывать на общем имуществе.

Больше всего опрошенных привлекают такие варианты получения дохода, как установка рекламных конструкций (39%), аппаратов для фильтрации воды (38%) и платежных терминалов (30,5%).

Жильцы многоэтажек, которые знают, что на сдаче имущества в аренду можно заработать, большинство (76%) не представляет, что необходимо для этого сделать.

Что приносит жителям МКД доход

Вместе с тем почти трети (27%) респондентов неизвестно, зарабатывают ли в их доме таким образом. 42% ответили на аналогичный вопрос отрицательно, 31% — положительно. Собственники, которые получают доход от общего имущества, в основном зарабатывают на аренде нежилых помещений (24%), размещении рекламы на фасаде или крыше (12%), а также на установке аппаратов для фильтрации воды (8%).

Кроме этого, опрос показал, что прежде всего жители МКД хотели бы потратить такой доход на текущий ремонт и обслуживание дома (67%), благоустройство (60%) и капремонт (37%). Еще 30% высказались за то, чтобы копить эти деньги на непредвиденные расходы, 18% направили бы их на оплату коммуналки, а 14,6% — на ТКО.

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Как жильцы многоквартирного дома могут получить дополнительный заработок от общедомового имущества

Новости
Комментарии2
П
Пользователь
14 часов назад

Знаю такие способы. Живу в новейшем доме на Барклая 6. Я лучше буду платить больше, чем позволю любой рекламе проникнуть в дом. А листовочников буду прогонять палкой, если подойдут хоть близко к дому. Никаких банкоматов также не позволю, чтобы лишние люди не ходили по нашему холлу, и никаких аппаратов для фильтрации воды тем более.

Домклик
7 часов назад

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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