Более 50 тыс. клиентов Домклик воспользовались приложением для удаленного осмотра домов
Домклик интегрировал платформу «Рососмотр» от стартапа VIEWAPP в процедуру оценки строительства домов своих клиентов по всей России. Ей уже воспользовались свыше 50 тыс. человек.
VIEWAPP — выпускник международного акселератора Sber500, через его платформу клиенты могут оценить ход строительства дома и отправить фото и видео с места сотрудникам Домклик онлайн.
Это нужно для выдачи следующего транша (части) кредита для продолжения работ. Специалисты проверяют информацию и принимают решение о перечислении денег в течение 10 минут (вместо нескольких часов).
Осмотры проводятся по заранее разработанным сценариям. Кроме самих фото и видео, Домклик видит точные координаты, где сделаны снимки, и может соотнести их с координатами участка, на котором должны возвести дом, и убедиться в подлинности строительства.
Приложение «Рососмотр» — образец инновационных разработок, которые меняют правила игры в строительстве и финансах, а главное — приносят реальную пользу нашим клиентам. Основная задача, которую оно решает, — фиксация этапов строительства объекта для подтверждения банку целевого использования кредитных средств.
Приложение гарантирует точность в определении геолокации объекта, блокирует подмену и изменения реальных снимков, а также с помощью нейронных сетей выявляет подозрительные осмотры. Все это значительно сокращает время на принятие решения банком о выдаче нового транша, и мы рады, что уже более 50 тыс. наших клиентов смогли воспользоваться приложением.
«Проблема, которую мы решаем, — это осмотр очередного этапа строительства (фундамент или дом), чтобы банк был уверен, что клиент потратил деньги целевым образом. Для этого мы определяем геолокацию, защищаем ее от подмены и изменений. Мы используем математические и статистические методы, а также нейронные сети для выявления подозрительных осмотров», — заявил генеральный директор VIEWAPP Александр Фокин.
Вы можете оставить первый.