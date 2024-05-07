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Новости
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Более 16 млн российских семей переехали в новое жилье с 2020 года

Дата публикации: 07 мая 2024
Более 16 млн российских семей переехали в новое жилье с 2020 года

В России с 2020 года построили 417,3 млн кв. м жилья, что позволило улучшить жилищные условия 16,4 млн семей. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«За четыре года проделана большая работа, обеспечены рекордные показатели по вводу жилья: с 2020 года введено 417,3 млн кв. м, благодаря чему свои жилищные условия улучшили 16,4 млн семей», — сказал он, подводя итоги последних четырех лет работы Минстроя.

По программе расселения аварийного жилья в новые дома за это время переехали порядка 700 тыс. человек. Кроме того, 37 регионов выполнили план действующей программы, 16 из них уже начали реализовывать новую.

Читайте также: Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2024 году

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
13 мая 2024

16 млн семей, которые уже имели квартиры. Хватит помогать семейным с деньгами, отменить все льготки!

Домклик
13 мая 2024

Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением. Всё-таки не у всех семей есть свои квартиры, кто-то арендует, а кому-то нужно увеличивать жилплощадь, чтобы жить в комфорте самим и растить детей.

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