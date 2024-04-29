Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
800

Более 700 тыс. россиян переехали из аварийного жилья с 2019 года

Дата публикации: 29 апр 2024
Более 700 тыс. россиян переехали из аварийного жилья с 2019 года

В России за последние пять лет расселили порядка 11,8 млн кв. м аварийных домов. В новое жилье, таким образом, переехали 701,2 тыс. человек. Об этом сообщил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

Речь идет о переселении в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В этой работе (в расселении аварийного жилья — ред.) мы уже преодолели новый рубеж: с 2019 года жилищные условия улучшили 701 215 жителей аварийных домов. За это время аварийный жилфонд в регионах сократился почти на 11,8 млн кв. м», — приводятся его слова на сайте правительства.

В топ-5 регионов по числу переселенных граждан вошли Ханты-Мансийский автономный округ (50,9 тыс.), Пермский край (47 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (43,9 тыс.), Якутия (40,5 тыс.) и Кемеровская область (28,9 тыс.).

По данным главы Минстроя Ирека Файзуллина, в 2024 году планируется расселить 1,8 млн кв. м аварийных домов, где живут 98,6 тыс. граждан.

Читайте также: Что делать, если мой дом признали аварийным

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Что делать, если затопили соседи сверху
93K
Собственники аварийного жилья смогут получить съемное вне очереди
1K
Я застрял в лифте: что делать
1K
Около 4,5 млн семей в России переехали в новое жилье в 2023 году
406
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
38
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
882
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал