Более 700 тыс. россиян переехали из аварийного жилья с 2019 года
В России за последние пять лет расселили порядка 11,8 млн кв. м аварийных домов. В новое жилье, таким образом, переехали 701,2 тыс. человек. Об этом сообщил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.
Речь идет о переселении в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
«В этой работе (в расселении аварийного жилья — ред.) мы уже преодолели новый рубеж: с 2019 года жилищные условия улучшили 701 215 жителей аварийных домов. За это время аварийный жилфонд в регионах сократился почти на 11,8 млн кв. м», — приводятся его слова на сайте правительства.
В топ-5 регионов по числу переселенных граждан вошли Ханты-Мансийский автономный округ (50,9 тыс.), Пермский край (47 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (43,9 тыс.), Якутия (40,5 тыс.) и Кемеровская область (28,9 тыс.).
По данным главы Минстроя Ирека Файзуллина, в 2024 году планируется расселить 1,8 млн кв. м аварийных домов, где живут 98,6 тыс. граждан.
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