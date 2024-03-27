Еще в трех регионах России расселили аварийное жилье досрочно
Во Владимирской, Новосибирской и Орловской областях завершили расселение аварийных домов, признанных такими до 2017 года. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Регионы завершают расселение аварийного жилья по действующей программе с опережением срока, установленного национальным проектом "Жилье и городская среда". В феврале-марте этого года свои обязательства по программе выполнили еще три региона», — говорится в сообщении.
Теперь таких субъектов 37.
По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, с 2019 года (с запуска программы) во Владимирской, Новосибирской и Орловской областях суммарно жилищные условия улучшили более 20 тыс. человек. Кроме этого, регионы реализовывают собственные программы по переселению из непригодного жилья.
Согласно данным главы Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, всего с 2019 года из аварийного жилья переехали 681,5 тыс. россиян, более 170 тыс. из которых в рамках региональных программ.
Программа расселения аварийного жилья в России реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нее входят дома, признанные аварийными до 2017-го. Недавно стало известно, что власти планируют обновить и продлить программу до 2030 года.