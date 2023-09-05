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Площадь оформленных новостроек по программе реновации в Москве превысила 1 млн кв. метров

Дата публикации: 05 сен 2023
Площадь оформленных новостроек по программе реновации в Москве превысила 1 млн кв. метров

С начала 2023 года в столице поставили на кадастровый учет 36 новостроек суммарной площадью свыше 1 млн кв. м, в том числе 551,6 тыс. кв. м жилой площади. Об этом говорится в сообщении Управления Росреестра по Москве.

Отмечается, что в оформленных объектах недвижимости предусмотрено 9,5 тыс. квартир для переселения из «старого» фонда.

Напомним, что в столичную программу реновации входит 5,1 тыс. домов, в которых проживают порядка 1 млн человек.

Ранее Домклик писал, что жителям Москвы могут предоставить право выбрать частный дом по программе реновации.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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