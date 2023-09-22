Банки РФ в августе выдали ипотеки на рекордные 849 млрд рублей
Российские банки нарастили выдачу ипотечных кредитов в августе примерно на 30% — до рекордных 849 млрд рублей, портфель показал максимальный рост на 3,7% — до 16,4 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Центробанка.
«Объем выданных кредитов на ~30% превысил значение июля и достиг рекордных 849 млрд рублей (в июле выдано 647 млрд рублей), предыдущий рекорд — в декабре 2022 года, 697 млрд рублей», — сообщил Банк России.
Между тем, «по предварительным данным, ипотека в августе выросла на рекордные 3,7% (+2,5% в июле)», до 16,4 трлн рублей. В итоге с начала года прирост составил уже 18,5%, «что сопоставимо с результатом за аналогичный период 2021 года (18,3%) и лишь немногим уступает приросту за весь 2022 год (20,4%)».
Как указали в ЦБ, это свидетельствует о перегреве рынка, однако регулятор ожидает, что к концу года темп несколько замедлится в условиях роста ставок и действия макропруденциальных надбавок.
Отмечается, что выдачи льготных кредитов выросли примерно на 40%, до 507 млрд рублей.
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