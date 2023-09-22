Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
959

Банки РФ в августе выдали ипотеки на рекордные 849 млрд рублей

Дата публикации: 22 сен 2023
Банки РФ в августе выдали ипотеки на рекордные 849 млрд рублей

Российские банки нарастили выдачу ипотечных кредитов в августе примерно на 30% — до рекордных 849 млрд рублей, портфель показал максимальный рост на 3,7% — до 16,4 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Центробанка.

«Объем выданных кредитов на ~30% превысил значение июля и достиг рекордных 849 млрд рублей (в июле выдано 647 млрд рублей), предыдущий рекорд — в декабре 2022 года, 697 млрд рублей», — сообщил Банк России.

Между тем, «по предварительным данным, ипотека в августе выросла на рекордные 3,7% (+2,5% в июле)», до 16,4 трлн рублей. В итоге с начала года прирост составил уже 18,5%, «что сопоставимо с результатом за аналогичный период 2021 года (18,3%) и лишь немногим уступает приросту за весь 2022 год (20,4%)».

Как указали в ЦБ, это свидетельствует о перегреве рынка, однако регулятор ожидает, что к концу года темп несколько замедлится в условиях роста ставок и действия макропруденциальных надбавок.

Отмечается, что выдачи льготных кредитов выросли примерно на 40%, до 507 млрд рублей.

Ранее Домклик писал, что Сбер запускает льготную ипотеку со ставкой от 1,7% в Республике Тыва.

Читайте также: Какие бывают ипотечные программы в России

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства
431K
Правительство РФ намерено продлить «Семейную ипотеку»
2K
В России планируют запустить новую социальную ипотеку вместо льготной
87K
В Москве выдали свыше 18 тысяч семейных ипотек с начала года
224
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
28
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
864
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
122
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал