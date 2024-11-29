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Банк России не видит снижения стоимости жилья

Новости
Дата публикации: 29 нояб 2024
2K
Банк России не видит снижения стоимости жилья

Недвижимость в России в цене пока не падает, но темпы роста снижаются. Об этом заявил зампредседателя Центробанка Филипп Габуния.

«Мы пока не фиксируем снижение цен на жилье. Мы видим снижение темпов роста цен на жилье, что, с нашей точки зрения, весьма важно», — сказал он.

По данным СберИндекса, основанным на ипотечных сделках Сбербанка, в октябре средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке России составила 169,3 тыс. руб. В объявлениях на сайте Домклик средняя цена предложения — 188,4 тыс. руб. При этом эксперты пришли к выводу, что стоимость первички растет. Что касается вторички, это значение 110 тыс. руб. и 128,1 тыс. руб. соответственно. Средняя цена «квадрата» по стране также увеличилась.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Упадут ли цены на жилье в ближайшее время?
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Комментарии4
И
Илья К.
7 дней назад

Да падение будет еще больше

Е
Екатерина Ш.
01 дек 2024

Поднимите лимиты на семейку - тут же все дважды вырастет! Пока не будет регулятора цен застройщиков.

С
Сергей С.
30 нояб 2024

В России надо запретить кредиты в целом, и кредиты выдавать только юоидическим лица и предпринимателям, а не всем. Если человек берет вредит значит он себе позволить это не можете,а бизнес для развития нужно.

Домклик
6 дней назад

Сергей С.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.

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