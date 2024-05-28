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Еще 3,3 млрд рублей выделили на расселение аварийного жилья в России
Дата публикации: 28 мая 2024
Восемь российских регионов получат 3,3 млрд руб. на реализацию программы переселения жителей из аварийных домов. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Речь о таких субъектах, как Бурятия, Ингушетия, Коми, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Смоленская и Ленинградская области.
Программа расселения аварийного жилья, рассчитанная до 2024 года, включает дома, признанные таковыми до 2017-го.
Летом 2022 года власти запустили новую программу. Она охватывает многоквартирные дома, которые признали непригодными для проживания с 2017 по 2022 год.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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Непонимаю, почему государство должно расселять ветхие дома. Почему бы не сделать, как в Китае - если твой дом старый, то Ты обязан накопить и за свой счет переселиться, иначе записывайся в Бомжи!