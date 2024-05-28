Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
584

Еще 3,3 млрд рублей выделили на расселение аварийного жилья в России

Дата публикации: 28 мая 2024
Еще 3,3 млрд рублей выделили на расселение аварийного жилья в России

Восемь российских регионов получат 3,3 млрд руб. на реализацию программы переселения жителей из аварийных домов. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь о таких субъектах, как Бурятия, Ингушетия, Коми, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Смоленская и Ленинградская области.

Программа расселения аварийного жилья, рассчитанная до 2024 года, включает дома, признанные таковыми до 2017-го.

Летом 2022 года власти запустили новую программу. Она охватывает многоквартирные дома, которые признали непригодными для проживания с 2017 по 2022 год.

Читайте также: Что делать, если мой дом признали аварийным

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии1
П
Пользователь
29 мая 2024

Непонимаю, почему государство должно расселять ветхие дома. Почему бы не сделать, как в Китае - если твой дом старый, то Ты обязан накопить и за свой счет переселиться, иначе записывайся в Бомжи!

Рекомендуем
Правительство ускорит расселение из аварийного жилья
1K
Более 700 тыс. россиян переехали из аварийного жилья с 2019 года
800
Нужно ли платить за капитальный ремонт дома
182K
Как признать дом аварийным
6K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
39
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
886
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал